El PSIB no asistirá al acto en recuerdo de las víctimas de bombardeos de la Guerra Civil organizado por el Govern

Archivo - El diputado del PSIB Omar Lamin, archivo. - PSIB - Archivo

PALMA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha anunciado que no asistirá al acto memorial en recuerdo de las víctimas de los bombardeos de la Guerra Civil en Palma organizado por el Govern y han lamentado que el PP "pretenda dar lecciones de memoria" tras haber derogado la Ley de Memoria Democrática en las Islas, "menospreciando" así a las familias y entidades memorialistas.

Según ha indicado este lunes en un comunicado el secretario de Nuevos Derechos, Cooperación y Migraciones del partido, Omar Lamín, el PSIB muestra "todo el respeto, solidaridad y reconocimiento" a las víctimas de los bombardeos ya que todas "merecen memoria, dignidad, verdad, justicia y reparación". Por ello, los socialistas no serán "cómplices" de la "hipocresía" del PP y de un Govern que "ha impulsado y consumado la derogación de la ley".

Lamín ha subrayado que es "especialmente grave" que el acto se haya organizado "una vez más" sin contar con la Comisión de Memoria Democrática, ni con las entidades memorialistas que la forman.

El PSIB ha acusado al Govern de "menosprecio institucional" y ha comparado este acto con la entrega de restos de víctimas a sus familias, por ejemplo en Ibiza, donde el Ejecutivo dicen que "negó" la palabra a las entidades y a las familias en un momento que "les pertenecía".

El socialista ha añadido que "lo que hace el PP es intentar convertir la memoria democrática en una memoria a la carta" y "elegir unas víctimas e ignorar a otras" utilizando "el dolor y la historia según la conveniencia política".