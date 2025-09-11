El PSIB de Palma solicitará a Cort que establezca un plan de climatización en los centros educativos

Pancartas de protesta en el CEIP es Molinar de Palma. - PSIB DE PALMA

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Palma presentará una moción al Pleno de Cort del mes de septiembre en la que se pide que se impulse, de forma "urgente", un plan de climatización de los centros educativos de la ciudad, en coordinación con la Conselleria de Educación y Universidades.

De esta manera, los socialistas han criticado la "desidia" y la "falta de iniciativa" del alcalde de Palma, Jaime Martínez, ante el inicio del curso escolar, según ha explicado el PSIB en un comunicado.

Un curso que han aseverado que en Palma empieza con centros educativos "en obras y sin ninguna medida" para hacer frente a la emergencia climática que sufre la ciudad y afecta, de forma especial, a los niños y adolescentes.

"Es muy necesario que las escuelas y los institutos cuenten con más sombras en los patios y en los entornos escolares, además de tener aulas climatizadas para combatir en mejores condiciones las olas de calor", ha alegado la regidora del PSIB Elena Navarro.

En ese sentido, ha reprochado que "no saben muy bien a que espera el PP" para ejecutar un Plan de Climatización junto con la Conselleria, ya que "bastaría con que escuchara a los equipos directivos de los centros y a las familias".

Navarro ha explicado que la "falta de planificación" del alcalde ha hecho que haya colegios que hayan empezado el curso en obras como el del Molinar o Marian Aguiló.

"Los niños no se merecen volver a la escuela en estas condiciones. Cada año hay un periodo no lectivo que se tiene que destinar a hacer mejoras y que siempre se conoce con antelación", ha planteado Navarro.

Además, ha subrayado que no se hayan implementado "medidas para hacer frente a las olas de calor", circunstancia que "afecta de forma directa a los alumnos y su rendimiento".

El plan de climatización que proponen desde el PSIB contempla iniciativas como la instalación de aires acondicionados o sistemas de ventilación, sistemas de aislamiento y protección solar en los edificios y la adecuación de los horarios escolares en casos extremos. También recoge la reintroducción de vegetación y sombras en los entornos educativos, con la plantación de árboles y la creación de zonas de sombra en los patios, además de instalar cubiertas vegetales o cenadores.

Por último, los socialistas piden que se prioricen las peticiones y reclamaciones que se hacen en las reuniones de coordinación con la dirección y las AFAs de los centros y que se transformen los alrededores de los centros educativos para que sean lugares "seguros y agradables", al contemplar los centros educativos como "un motor de cambio hacia una movilidad más sostenible y humana".