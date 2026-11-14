El PSIB pedirá mejorar la protección de la lagartija pitiusa y la participación de conservacionistas

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EIVISSA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha registrado en el Parlament una proposición no de ley (PNL) para reforzar la protección de la lagartija pitiusa ante la amenaza que representa la expansión de las serpientes invasoras, así como para facilitar la participación de propietarios de fincas, entidades conservacionistas y equipos científicos en la preservación de esta especie.

En un comunicado, el PSIB ha explicado que la iniciativa, registrada por el diputado ibicenco en el Parlament Marco Guerrero, plantea que el Govern considere prioritaria la conservación de la lagartija y refuerce los recursos humanos, técnicos y económicos destinados a proteger sus poblaciones y hábitats.

El texto pone de manifiesto la situación generada en torno al refugio de Can Jaume Arnau, en el municipio de Santa Eulària des Riu, tras la apertura de un expediente por parte del Govern que incluye una propuesta de sanción de 6.000 euros. En este sentido, el PSIB ha reclamado la revisión inmediata de todos los expedientes sancionadores abiertos en relación con refugios privados de lagartijas.

Asimismo, la PNL insta al Ejecutivo autonómico a aprobar un protocolo específico para la creación, el mantenimiento y la supervisión de estos refugios de titularidad privada. Este documento deberá establecer las condiciones de las instalaciones, los criterios de conservación del hábitat y los requisitos de seguimiento científico y técnico por parte de la Administración.

En este sentido, la proposición defiende que los recintos al aire libre ubicados en Eivissa que preserven las condiciones naturales del hábitat y se limiten a dificultar el acceso de las serpientes invasoras puedan ser considerados espacios de protección integrados en el propio ecosistema natural e histórico de la lagartija pitiusa. Esta valoración deberá tener en cuenta las características y el funcionamiento efectivo de cada recinto.

La iniciativa también propone crear un registro de fincas y espacios públicos o privados que puedan destinarse a la conservación del reptil. El procedimiento deberá ser accesible para que las personas y entidades titulares puedan ofrecer voluntariamente sus espacios y, previa evaluación técnica, incorporarlos a los programas de conservación.

Además, el PSIB reclama que el Govern garantice un servicio público y gratuito de asesoramiento técnico y administrativo dirigido a propietarios, entidades y administraciones interesadas en crear refugios para la lagartija con el objetivo de facilitar el cumplimiento de la normativa y de los requisitos necesarios para desarrollar este tipo de iniciativas.

Otro de los puntos de la proposición plantea impulsar una red de refugios para la lagartija pitiusa en Eivissa y Formentera, con participación pública y privada y coordinación científica. Esta red debería articularse mediante convenios u otros instrumentos de colaboración que definan las responsabilidades en materia de mantenimiento, supervisión y seguimiento.

Por último, la iniciativa del PSIB reclama impulsar acciones de información y formación, especialmente dirigidas a las personas y entidades promotoras de refugios, con el fin de explicar de manera clara y accesible la normativa aplicable.