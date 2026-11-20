La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, y la portavoz del grupo socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera. - EUROPA PRESS

PALMA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha formalizado su personación como acusación popular en la causa abierta en un juzgado de Palma contra el vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, investigado por un presunto delito de malversación por el uso de los coches oficiales de la institución insular.

La decisión responde, según ha indicado la formación en un comunicado, "al compromiso de los socialistas con la defensa de la legalidad, la transparencia institucional y los intereses de la ciudadanía de Mallorca".

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, ha indicado que entienden que los hechos son lo suficientemente graves para la personación y porque afectan directamente a la credibilidad de una institución que tiene que gestionar los recursos públicos con rigor y ejemplaridad.

"La ciudadanía tiene derecho a saber qué ha pasado y a que se esclarezcan todas las responsabilidades que se puedan derivar", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido que la personación es una actuación coherente con la obligación de velar por los intereses generales y de garantizar que los recursos públicos se destinan exclusivamente a aquello para el cual han sido concebidos.

La dirigente socialista ha cuestionado también la actitud mantenida hasta ahora por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ante una investigación que afecta a uno de los principales miembros de su equipo de gobierno.

"Es incomprensible que, ante unos hechos tan graves, Galmés continúe sin adoptar ninguna decisión política ni exigir responsabilidades a su vicepresidente. ¿Qué nos está escondiendo Galmés?", se ha preguntado la secretaria general de los socialistas de Mallorca.

Para el PSIB, la permanencia de Pedro Bestard en el cargo mientras está siendo investigado proyecta una imagen de "permisividad incompatible" con los estándares de ejemplaridad que se tienen que exigir a cualquier responsable público.

"Lo que está en juego es la confianza de la ciudadanía en las instituciones y la garantía de que los recursos de todos se gestionan con honestidad y responsabilidad", ha afirmado Fernández.

La secretaria general de los socialistas de Mallorca ha lamentado igualmente que el Consell no se haya personado en una causa que afecta directamente a la propia institución.

"Resulta sorprendente que el Consell no haya considerado necesario defender sus propios intereses ante una investigación por presunta malversación de recursos públicos. Esta pasividad solo contribuye a incrementar las dudas sobre la voluntad real de transparencia del gobierno insular", ha añadido.

Fernández se ha referido a la "gravedad" del momento político actual, el final de legislatura y en pleno trámite de aprobación de los presupuestos 2027 en el Consell de Mallorca.

"Galmés será responsable de haber hecho los primeros presupuestos de la legislatura con una consellera de Hacienda que ha sido condenada, y lo acabará con un vicepresidente de Vox presentando los últimos presupuestos el día después de saberse su imputación", ha señalado.