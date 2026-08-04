El PSIB pide al Ayuntamiento de Llucmajor la devolución de la tasa de residuos cobrada tras superávits reiterados

Regidores del grupo socialista en el Ayuntamiento de Llucmajor - PSIB

PALMA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en Llucmajor ha reclamado la revisión y devolución de la tasa de residuos cobrada durante los últimos años, después que el Ayuntamiento haya registrado superávits reiterados en este tributo.

La formación ha registrado una moción en este sentido, que ya fue debatida el año pasado, según han recordado los socialistas en una nota de prensa, en la que han asegurado que el sobrecoste acumulado superaba el millón de euros.

A pesar de que el pleno de octubre del 2025 aprobó la iniciativa por unanimidad, han criticado que el equipo de gobierno "se ha olvidado" de la obligación de cumplirla.

Para el portavoz socialista en Llucmajor, Jaume J. Oliver, "no es ninguna sorpresa" ya que la alcaldesa, Xisca Lascolas, "aprueba las iniciativas de la oposición cuando se ve acorralda, pero después no las cumple y las guarda en un cajón".

La nueva moción de los socialistas llega después que el pasado miércoles el pleno aprobara la petición formal para declarar el municipio zona de emergencia sanitaria, ante la acumulación de residuos y contenedores desbordados.

Para el PSOE, esta situación confirma que la tasa cobrada no se corresponde con ningún servicio efectivo y que los contribuyentes "han sido perjudicados de forma injustificada".

"Llucmajor está vivienda una situación insostenible. Los vecinos han pagado puntualmente una de las tasas de residuos más altas de Mallorca, pero el servicio simplemente no existe", ha criticado Oliver.

En este sentido, ha considerado que no se puede continuar cobrando como si la recogida funcionara, cuando "las calles están llenas de bolsas, los contenedores no se vacían y las plagas se extiende por todo el municipio".

El socialista ha remarcado que su grupo ya advirtió hace un año de que el Ayuntamiento había cobrado un millón de euros de más. "Hoy la realidad es todavía más grave: al exceso recaudatorio se suma una emergencia sanitaria que demuestra la dejadez absoluta del equipo de gobierno", ha lamentado.

A su juicio, las liquidaciones presupuestarias de los últimos ejercicios de muestran que el Ayuntamiento "ha vulnerado el principio de correspondencia y ha convertido la tasa en un instrumento recaudatorio, tal y como ha señalado el Tribunal Supremo en reiterada jurisprudencia".

La moción socialista reclama un informe técnico y económico sobre el coste real del servicio de los últimos seis años, la revisión inmediata de la ordenanza fiscal para ajustar la tasa al coste efectivo, la devolución proporcional de los superávits y la mejora urgente del servicio.