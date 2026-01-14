El PSIB pide el cese del jefe de gabinete de Prohens, citado como investigado por el caso de chófer de la presidenta

Archivo - El portavoz del PSIB, Rubén Castro - PSIB - Archivo

PALMA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reclamado este miércoles el cese del jefe de gabinete de la presidenta del Govern, Alejandro Jurado, después de que haya sido citado como investigado por un presunto delito leve de prevaricación administrativa, en el caso de las supuestas irregularidades en la adjudicación de una plaza de chófer de la líder del Ejecutivo y que acabó beneficiando a un familiar.

El portavoz de la formación socialista, Rubén Castro, ha pedido a Prohens "que deje de esconderse ante los casos de corrupción que cada vez más salen a su alrededor, y que dé explicaciones a la ciudadanía".

Los socialistas han señalado que la citación como investigado de la mano derecha de Prohens se suma a la resolución judicial de la Audiencia Provincial conocida la semana pasada y que determinaba que el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, tendrá que ir a juicio por el caso 'La vida islados'.

"Escuchamos a Prohens desde hace dos años difundiendo mentiras y noticias falsas en relación al PSIB, pero la realidad es que el único partido que tiene a personas investigadas por su gestión durante la pandemia y que tendrán que declarar en juicios por presunta corrupción es el PP de Prohens", ha indicado Castro.