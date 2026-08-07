El PSIB pide conocer los "motivos reales" para cesar a la directora general de Costas

La candidata a las eleciones al Govern por el PSIB, Rosario Sánchez. - PSIB

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha pedido conocer los "motivos reales" de la destitución fulminante de la directora general de Costas, Maria Joaquina Ferrer, "por haber aplicado la ley con rigor".

Después de que haya transcendido que el cese se debe a desacuerdos graves con el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, la vicesecretaria general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez, ha afirmado que este episodio "es un ejemplo más de un Govern que favorece el negocio por encima de cualquier otra circunstancia, incluso por encima del cumplimiento riguroso de la ley".

Sánchez ha recordado que la directora general había aplicado estrictamente la normativa de costas, lo que "reducía el negocio que se hacía en las zonas litorales", y ha lamentado que esta sea la causa de su cese.

"Hoy hemos visto cómo se destituye una responsable pública para hacer cumplir la ley, justo cuando el Mediterráneo ha llegado a 33 grados y vivimos un cambio climático dramático. Las Islas no se pueden permitir esta frivolidad", ha afirmado.

La candidata a la presidencia del Govern ha vinculado esta destitución con la tramitación de la nueva ley del litoral en el Parlament, que el PSIB considera un instrumento para flexibilizar usos y favorecer intereses privados.

"Este Govern pretende un modelo basado en la privatización de los servicios públicos, al fomentar el negocio por encima de cualquier otra circunstancia y en una concepción del interés general reducida a la suma de intereses individuales", ha criticado.

Sánchez ha insistido que Baleares necesita "un cambio de rumbo urgente" y ha expresado la voluntad de los socialistas de revertir esta situación en 2027.

"Esperamos sinceramente poder hacer este cambio de rumbo para garantizar la igualdad de oportunidades y la conservación de nuestras Islas", ha concluido.