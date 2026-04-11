El PSIB pide al Consell de Mallorca que asuma el coste total de las residencias municipales de personas mayores

El PSOE balear acusa al IMAS de "abandonar" a dos jóvenes extutelados y exige "responsabilidades políticas inmediatas" - PSIB

PALMA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista ha reclamado al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) que se haga cargo del coste total de las residencias de personas mayores municipales mientras no asuma su gestión.

En una nota de prensa, el PSIB ha señalado que el pasado pleno insular aprobó que el IMAS asumiera directamente la gestión de la residencia de Muro, pero que hay otros municipios que se encuentran en la misma situación y que también reclaman que el Consell las gestione, como Artà, Pollença, Campos o Llucmajor.

La consellera socialista Sofia Alonso ha pedido que en estos casos se agilice la creación de una comisión mixta para "escuchar a todos los alcaldes y alcaldesas" para poder hacerse cargo "real" de la situación en cada caso e internalizar todas las residencias municipales.

Mientras el IMAS no asuma la gestión de estas residencias y para evitar "más agravios económicos a los ayuntamientos", Alonso ha instado al IMAS a incrementar la dotación económica que ya se ha habilitado para que sea la institución insular la que asuma todos los costes.

Actualmente, según el PSIB, ya hay una partida global de tres millones de euros anuales en las cuentas del IMAS para esta cuestión, pero la retirada de la modificación de crédito para el 'escudo social' "ha impedido sumar otro millón de euros" a esta partida.

Por ello, los socialistas han pedido también que el IMAS asuma totalmente el gasto de las residencias hasta que no se asuma la gestión.

"Pido que intenta asumir el déficit real de las residencias, ya que los ayuntamientos dicen que con las cantidades que ahora han previsto no cubren el 100% del coste", ha subrayado Alonso, quien ha agregado que sería una solución provisional a la espera de la internalización.