El PSIB pide al Consell de Mallorca que asuma plenamente la gestión y la financiación de las residencias municipales

El PSIB alerta de déficits de hasta 800.000 euros en residencias de mayores de gestión municipal en Mallorca

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha reclamado a la institución insular que asuma plenamente la gestión y la financiación de las residencias municipales de personas mayores.

Así lo ha señalado la formación socialista este lunes, después que el Consell de Mallorca haya firmado un convenio con los ayuntamientos de Artà, Campos, Llucmajor, Santa Maria, Muro y Pollença que destina un total de tres millones de euros a financiar sus residencias municipales.

Para la portavoz adjunta del PSOE en el Consell, Sofia Alonso, el convenio "responde" a las mociones que los socialistas han presentado en los últimos años pero, a su parecer, "no cumplen con la totalidad de los acuerdos que tienen que culminar para que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) asuma plenamente la gestión y financiación de estas residencias".

En este sentido, ha considerado que "es hora que el bienestar de las personas mayores no depende del código postal". "El Consell tiene que asumir su responsabilidad y seguir avanzando mejorando la financiación de las residencias municipales", ha reclamado.

Los socialistas han defendido que en octubre de 2023 y en septiembre de 2024 presentaron propuestas exigiendo a la institución insular que aportara financiación estable a las residencias. Así, Alonso ha sostenido que su formación "hace dos años que reclama una solución estructural que hasta hoy no se ha materializado".

Para el grupo, la atención a las personas mayores con dependencia tiene que ser una prioridad y, además, esta tiene que ser pública y de calidad. "Es una cuestión de justicia social y de responsabilidad política", ha añadido la socialista.

Con todo, ha aseverado que su grupo continuará trabajando para que el Consell asuma plenamente esta competencia, con el objetivo de "construir una Mallorca más justa, cohesionada y solidaria con las personas mayores".