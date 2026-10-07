El PSIB pide al Consell de Mallorca y al Ayuntamiento de Palma que solucionen los problemas del puente de Saridakis

El PSIB pide al Consell y al Ayuntamiento de Palma que solucione los problemas que afectan al puente de Saridakis - PSIB

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha exigido al Consell de Mallorca y al Ayuntamiento de Palma que resuelvan "de una vez por todas" los problemas que afectan al puente de la calle Joan Saridakis, donde la circulación está limitada desde que se detectaron afectaciones en la infraestructura.

Los grupos socialistas en ambas instituciones, según ha informado el partido en un comunicado, debatirán mociones en este sentido en los próximos plenos. La intención es conseguir la mayoría suficiente para reclamar diversas mejoras en la infraestructura y en el servicio del autobús lanzadera de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Para el conseller del PSIB en el Consell de Mallorca Joan Ferrer, la situación es "insostenible" y evidencia "una falta de gestión" por parte de la institución insular.

El puente, ha recordado, lleva desde 2024 sufriendo desprendimientos que hicieron que se prohibiera el tránsito de los vehículos pesados y del transporte público. Esta situación, ha apuntado, dificulta la comunicación entre dos barrios y "una desconexión completa" con el resto de la ciudad.

Asimismo, ha reclamado que se repare este puente "lo antes posible" y que se facilite la información correspondiente a los vecinos para que puedan saber cuándo recuperarán el autobús y la conexión completa con el resto de la ciudad.

El socialista ha insistido en que "desde el año 2024 hasta ahora no han hecho absolutamente nada" y que "no tienen que hacer tantos anuncios de más carriles y más asfalto, sino dedicarse a solucionar los problemas reales y cotidianos de la ciudadanía".

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Palma, Francesc Dalmau, ha considerado que la "inacción" del equipo de gobierno municipal "agrava todavía más la situación" y ha insistido en que "hace más de dos años que esta situación genera un problema de desconexión absoluta de la ciudadanía con el resto de la ciudad".

Dalmau ha sostenido que "no es suficiente el transporte público" y ha criticado que "nadie ha pensado alternativas al bus para poder conectar las barriadas".

"Hubo un compromiso de mejora, pero la realidad es que esta lanzadera vuelve a estar a 45 minutos. ¿Dónde están los compromisos municipales con el bienestar de la ciudadanía?", se ha preguntado.

Por eso, los socialistas quieren que, en el plazo máximo de un mes, se defina y publique la alternativa técnica considerada más adecuada para resolver definitivamente la problemática, con la correspondiente estimación presupuestaria, las fases administrativas necesarias y un calendario concreto de redacción, contratación, ejecución y finalización de las actuaciones.

En cuanto a la lanzadera de la EMT, los socialistas quieren que se recupere como mínimo la frecuencia de 30 minutos y que se estudien mejoras del recorrido que reduzcan los transbordos y las distancias a pie.

Además, buscarán instar al Consell de Mallorca a revisar el programa de inspección, conservación y mantenimiento preventivo de los puentes y estructuras de la red viaria insular, especialmente los de mayor antigüedad y los situados sobre vías de alta capacidad.