El PSIB pide al Consell de Mallorca que tome medidas contra un portavoz de Vox por llamarles "criminales"

La portavoz del grupo socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, en el pleno de la institución insular. - PSIB

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha pedido al presidente insular, Llorenç Galmés, que tome medidas contra el portavoz de Vox, Toni Gili, por referirse a su partido y al Gobierno de España como "criminales".

Después del episodio, ocurrido cuando en el pleno de este jueves se debatía la creación de una comisión para reclamar el retorno de los Bous de Costitx, el PSIB ha registrado una reclamación formal por lo que consideran una vulneración del reglamento de la institución.

En el documento, consultado por Europa Press, los socialistas exponen que el portavoz de Vox ha proferido "graves insultos y acusaciones" contra miembros del PSOE y del Gobierno, "a los cuales ha tildado literalmente de criminales".

Ante esta "actuación reiterada", la portavoz del PSIB, Catalina Cladera, ha pedido amparo a la presidencia. Aunque no ha limitado la intervención en la que se han producido las acusaciones, posteriormente Galmés ha pedido a Gili si se retractaba.

El portavoz de Vox, sin embargo, ha dicho que se ratificaba en las expresiones proferidas, tras lo que se ha continuado el debate sin que se haya adoptado medida alguna.

Para los socialistas, "esta inacción ha dejado desprotegidos los derechos al honor y a la dignidad" de sus representantes y el resto de personas aludidas "atendiendo a la gravedad de las acusaciones formuladas en sede institucional".

También han recriminado a Galmés su "pasividad" en la aplicación del reglamento, lo que ha derivado en la "indefensión absoluta" de los representantes socialistas.

Es por todo ello que han reclamado al presidente del Consell que "respete y haga cumplir" el reglamento, especialmente por lo que respecta a la organización y dirección de las sesiones plenarias, "garantizando el decoro institucional y evitando intervenciones injuriosas, calumniadoras o insultantes".

También que adopte las medidas necesarias para "impedir de raíz cualquier intervención como la descrita" y que se disculpe públicamente con los socialistas y las personas "injuriadas".