El PSIB pide a Galmés "mayor rigor y concreción" para poder llegar a acuerdos sobre proyectos viarios

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha pedido al presidente insular, Llorenç Galmés, "mayor rigor y concreción" para poder llegar a acuerdos sobre proyectos viarios.

Así lo ha reclamado la formación tras participar en una reunión convocada por el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, para buscar consenso político en posibles obras viarias, según ha señalado el PSIB en nota de prensa.

El socialista Jaon Ferrer ha valorado positivamente la convocatoria como parte del diálogo permanente que, a su parecer, se tendría que mantener entre el gobierno y la oposición para "las cosas que vertebran el futuro de Mallorca".

No obstante, ha lamentado que "una vez más" el gobierno de Galmés utilice como "espantajo político" el convenio de carreteras 2007-2021 como "el eje que condiciona proyectos viarios".

"La movilidad de los ciudadanos no depende solo de un acuerdo caducado, sino que queremos ver realmente las propuestas que caminan hacia una red viaria sostenible y sin puntos negros y que apueste por el transporte público", ha señalado Ferrer.

Así, los socialistas han instado a hacer "un cambio de paradigma" para afrontar las necesidades de mejoras a la red viaria y todo el modelo de movilidad como un derecho prioritario de la ciudadanía y no como "una cuestión de argumentario político" del PP con el Gobierno cetral.

A su criterio, no es "coherente" prestar un listado de proyectos de obra pública "sin que haya una mínima idea" de cómo se tienen que financiar. "Es una demostración de que los proyectos interesan menos que la reclamación al Estado, cuando tendría que ser al revés", han criticado.

Según el socialista, es el Govern de Marga Prohens el que ha renunciado a proyectos de movilidad sostenible que ya contaban con partidas presupuestarias concretas del Estado, como el tren de Llevant o el tranvía de Palma.

También ha criticado la política de "debilitamiento" de los servicios públicos de Baleares con rebajas de impuestos por un valor que se acerca a los 540 millones de euros en la legislatura. "Son recursos que perdemos todos y que se dejan de invertir en sanidad, educación o movilidad", ha sostenido.

Con todo, el conseller socialista ha remarcado que "aquello más importante" es que las fuerzas políticas y la sociedad civil lleguen a consensos sobre el modelo de movilidad que necesita Mallorca y cuáles son las obras de infraestructuras necesarias para alcanzarlo". "Por ello es necesario valorar encuentros como el de hoy, para seguir trabajando", ha concluido.