El PSIB pide al Govern que "rompa" con Feijóo y el "populismo de ultraderecha" para pactar con la sociedad civil

PALMA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reclamado al Govern que "rompa" con la estrategia política del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el "populismo de ultraderecha" para que cualquier posicionamiento que adopte se pacte con la sociedad civil y el resto de partidos políticos.

La vicesecretaria general del PSIB, Rosario Sánchez, se ha expresado en estos términos en la rueda de prensa posterior a la Comisión Ejecutiva del partido, celebrada este lunes con motivo del inicio del curso político.

En concreto, ha aseverado que el Govern lleva a cabo una "política vacía de resultados" para mejorar las condiciones de los baleares y le ha acusado de hacer "seguidismo" del PP de Feijóo, al que han reprochado que tiene un modelo político "quemado".