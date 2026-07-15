El PSIB pide al Govern que solicite los fondos previstos en la reforma de la ley de dependencia

Archivo - La vicesecretaria del PSIB, Rosario Sánchez, en rueda de prensa. - PSIB - Archivo

PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reclamado al Govern que solicite los recursos económicos previstos en la reforma de la ley de dependencia, aprobada por el Congreso, para reforzar la atención a las personas en situación de dependencia y discapacidad en Baleares.

Según ha informado la formación en un comunicado, la reforma incorpora nuevas prestaciones y servicios para las personas en situación de dependencia y con discapacidad, además de incrementar la financiación estatal destinada a las Comunidades Autónomas.

La vicesecretaria general del PSIB, Rosario Sánchez, ha celebrado la aprobación de la reforma, aunque ha lamentado la abstención del PP en la votación, al recordar que los 'populares' llevaban años reclamando una mayor cofinanciación estatal para el sistema de dependencia.

Asimismo, ha acusado al Govern de carecer de iniciativa en materia de dependencia y ha criticado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, por "destruir los servicios públicos a base de recortar en gestión" mientras fomenta la proliferación de servicios privados. En este sentido, ha exigido a Prohens que "se ponga a trabajar" y aplique medidas que reduzcan de forma efectiva las listas de espera.

El PSIB ha señalado que en 2025 el Estado aportó 63 millones de euros al sistema de dependencia en Baleares, lo que representa el 18,7% de los 336,4 millones destinados a esta política en las Islas.

Según la formación, la reforma establece que el Gobierno asumirá el 50% de la financiación del sistema, lo que supondría que Baleares recibiera alrededor de 170 millones de euros, casi el triple de la aportación estatal actual. A ello se suma el incremento de 905 millones de euros para las CCAA aprobado este martes por el Consejo de Ministros, una cifra que el PSIB ha destacado como un récord en financiación para políticas de dependencia.