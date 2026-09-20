El PSIB pide al IMAS que explique porque dijo que acogen a 500 menores, cuando los datos oficiales hablan de unos 200

Archivo - La consellera socialista en el Consell de Mallorca Sofia Alonso - PSIB - Archivo
PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha reclamado a la institución insular responsabilidad institucional, transparencia y respeto hacia los niños que se encuentren bajo su tutela y que explique porque el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) dijo recientemente que tiene unos 500 menores migrantes acogidos cuando los propios datos oficiales hablan de unos 200.
En un comunicado, los socialistas se han referido a las informaciones del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) sobre la atención a 503 menores migrantes no acompañados a 18 de septiembre.
La portavoz de la formación en el Consell de Mallorca, Sofía Alonso, ha reprochado al presidente insular, Llorenç Galmés, que "utilice" a los menores que tutela el IMAS como argumento para desgastar políticamente el Gobierno del Estado y para "congraciarse" con Vox "difundiendo cifras y datos que no se corresponden con las que periódicamente ofrece el Consejo Rector del IMAS a petición de los socialistas".
Según los socialistas, las últimas cifras sobre menores extranjeros acogidos en centros del IMAS que ha ofrecido el propio IMAS, en respuesta a una solicitud del Grupo Socialista con fecha de 15 de julio, sitúa alrededor de 200 los jóvenes y niños que se encuentran en esta situación.
"Existe una línea que una institución responsable no tendría que atravesar nunca: convertir la situación de los niños y adolescentes en una herramienta de confrontación partidista", ha afirmado Alonso, que ha acusado el presidente del Consell de "hacer exactamente esto cada vez que puede, creando la noticia y utilizando los menores migrantes como munición política".
Alonso ha insistido que "de los menores no acompañados se puede hablar con rigor, con datos, con transparencia y, sobre todo, con respeto".
La socialista ha insistido en que "detrás cada titular hay un niño o una niña, y un niño no puede convertirse en una herramienta de confrontación política".
En este sentido, ha recordado que el Grupo Socialista pide cada mes la relación de centros y la ocupación de plazas, y que los datos recibidos hasta ahora mostraban una ocupación de 202 niños en centros específicos por menores extranjeros no acompañados, mientras que ahora el IMAS informa de 503 menores no acompañados tutelados en Mallorca.
Para los socialistas, esta diferencia obliga al IMAS a explicar con claridad qué contabiliza cada respuesta mensual y en qué recursos se encuentran los niños.