El PSIB pide transparencia en la tramitación del decreto de vivienda y el PP asegura que no se prevén modificaciones

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha pedido que la tramitación del decreto de vivienda como proyecto de ley se haga con transparencia, después de que se haya solicitado ampliar el plazo para presentar enmiendas, y el PP ha asegurado que no se prevén modificaciones en aquellos aspectos consensuados --y anunciados-- con Vox.

Así se han expresado en sus respectivas ruedas de prensa los portavoces de los socialistas, Iago Negueruela, y 'populares', Sebastià Sagreras.

El primero ha mencionado que el PP ha pedido ampliar el plazo para presentar enmiendas al articulado del futuro proyecto de ley --que tenía que acabar este martes--, lo que a su juicio es incoherente con el hecho de que quisieran tramitarlo en un corto plazo de tiempo.

"Entiendo que no tienen cerradas con Vox y no entendemos qué está sucediendo", ha expuesto Negueruela, quien ha dicho que no se opondría a la ampliación del plazo.

En cualquier caso, ha reclamado que el procedimiento legislativo se haga con la mayor "transparencia" y se conozca qué se está pactando y con quién. "Si es un problema de los presupuestos, o saber si hay discrepancias en dónde van a ser los pelotazos. Nos gustaría saber a quién están vendido las islas", ha sentenciado.

Sagreras, por su parte, ha dicho haberse sorprendido con las palabras del portavoz socialista, que ha interpretado como el "enésimo intento de malmeter cuando es consciente de que se está produciendo una negociación entre el PP y Vox".

Ampliar el plazo para la presentación de enmiendas, ha defendido, es una facultad que se emplea "en casi todas las tramitaciones" y, en este caso, no será para modificar ninguno de los puntos pactados con los de Santiago Abascal, que a grandes rasgos permitirá extender la figura de los proyectos residenciales estratégicos (PRE) a los 24 municipios con más de 10.000 habitantes y desarrollar proyectos urbanísticos en áreas de transición, es decir, en suelo rústico.

Lo que ha provocado la ampliación del plazo, ha incidido el 'popular', son "cuestiones técnicas" que tienen que ver con la complejidad de los temas urbanísticos y que pretenden que las enmiendas "estén correctamente fundamentadas a nivel técnico".