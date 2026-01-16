El PSIB plantea destinar nueve millones de euros más al presupuesto de las ayudas al alquiler

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en una inmobiliaria de Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha presentado una proposición no de ley (PNL) en el Parlament, con la que propone al Govern que incremente el presupuesto de las ayudas al alquiler de viviendas en nueve millones de euros más para las anualidades de 2024, 2025 y 2026, porque, a su juicio, las de los años pasados han sido "insuficientes".

Los socialistas han señalado que en la convocatoria de ayudas al alquiler de 2024 se contaba con una dotación de 9,2 millones de euros, que provenían del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda y del Bono Alquiler Joven.

En una nota de prensa, el PSIB ha explicado que el procedimiento consistía en otorgar las ayudas según la orden de registro de entrada, que para 2024 recibió 6.765 solicitudes, de las que 2.151 --más de una tercera parte-- se quedaron fuera porque "se agotó el crédito".

En septiembre, el Govern publicó una nueva convocatoria de ayudas al alquiler para 2025 con un importe similar, por lo que han pronosticado que, cuando se resuelva, será "fácil" ver que la convocatoria "sufrirá la misma suerte que la del 2024" y que "más de un 35% de las solicitudes quedarán excluidas por falta de crédito".

El PSIB ha sostenido que "cada vez son más" los colectivos afectados por la crisis del acceso a la vivienda, puesto que a las familias con ingresos más bajos "se suman ahora familias trabajadoras, familias monoparentales, jóvenes y personas trabajadoras con ingresos estables, entre otros".

La diputada del PSIB Mercedes Garrido ha criticado que el Govern tendría que hacer "un esfuerzo más grande" en estas políticas y más en un momento "tan sumamente crítico como el que se sufre ahora mismo", con una "crisis de la vivienda" que "no se había sufrido nunca en la historia de Baleares".

También ha alegado que no se trata de una cuestión de "falta de presupuesto", puesto que la misma Consellería de Vivienda, Territorio y Movilidad destinó 16 millones de euros al programa 'Lloguer segur', al que "no se adhirieron más de 70 viviendas" y del que "han sobrado prácticamente 15 millones y medio de euros", que se podrían destinar a la convocatoria de ayudas al alquiler pero ha reprochado que "no se destinan".

También ha subrayado que mientras hay más de 2.100 familias que han quedado "excluidas" de esta ayuda, el Govern "perdona" el impuesto de sucesiones, al menos a tres personas de manera directa, con "50 millones a cada una de ellas". "Por lo tanto, que no se complementen las ayudas al alquiler no es un problema de falta de presupuesto, es un problema de falta de voluntad del Govern", ha mantenido.

Ante esta situación, la PNL del PSIB insta al Govern a complementar las partidas presupuestarias de las convocatorias de ayudas al alquiler de los años 2024 y 2025 con un mínimo de tres millones de euros adicionales para cada anualidad, con el objetivo de "cubrir las solicitudes desestimadas por falta de crédito" y a incrementar también con un mínimo de tres millones de euros la dotación de la convocatoria de ayudas al alquiler de 2026 en el momento de su publicación.