El PSIB pone en marcha su conferencia política de cara a las elecciones de 2027 reuniéndose con CCOO y UGT

Miembros del PSIB, reunidos con la Federación de Hostelería de UGT. - PSIB

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha puesto en marcha su conferencia política de cara a conformar una hoja de ruta hacia las elecciones de 2027 reuniéndose con los sindicatos CCOO y UGT.

La vicesecretaria general del partido, Rosario Sánchez, ha liderado los encuentros con la Federación de Hostelería de UGT, con UGT Baleares y con CCOO Baleares.

"Comenzamos una rueda contactos con la sociedad civil para la construcción de nuestra alternativa para ganar las elecciones de 2027 con una cuestión tan importante como el diálogo para tener un programa riguroso, pegado al terreno y a las personas que viven en las Islas", ha señalado.

Durante las reuniones, según ha informado el PSIB en un comunicado, se han recogido las propuestas de los sindicatos con la intención de incorporarlas a las políticas socialistas de cara el próximo ciclo electoral.

Se ha abordado, entre otras cuestiones, la reducción de la jornada laboral, la conciliación, las subidas salariales, el impacto de la inteligencia artificial, la salud laboral, las condiciones de trabajo en los nuevos sectores y las economías emergentes, la dificultad para acceder a una vivienda, el modelo económico y las necesidades de los trabajadores del sector turístico.

"La calidad de vida de los que vivimos en Baleares desde que gobierna un PP absolutamente entregado a Vox ha perdido muchísima calidad, porque se está gobernando con una irresponsabilidad absoluta, con una libertad mal entendida que supone una competencia por los recursos que hace que las personas no puedan tener un proyecto de vida con dignidad", ha valorado Sánchez.

La también secretaria de Estado de Turismo ha contrapuesto esta situación con las "importantísimas decisiones" adoptadas por el Gobierno para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, entre las que ha citado la reforma laboral o el incremento del salario mínimo interprofesional.

"Somos el partido de los trabajadores, que necesitan una vivienda digna como preocupación fundamental, pero también una movilidad sostenible o saber que sus gobernantes cuidan la calidad de los servicios sociales", ha subrayado.

En las reuniones, Sánchez ha estado acompañada por el secretario de Modelo Económico y Financiación del PSIB, Llorenç Pou; la secretaria de Ocupación y Economía Social, Malena Riudavets; el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela; el portavoz del partido, Rubén Castro; y la secretaria general de las Juventudes Socialistas de Baleares, Ana Muela.