El PSIB presenta una ley para regular las elecciones de las organizaciones agrarias

PALMA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha presentado un proyecto de ley en el Parlament con el que se trata de establecer una normativa para celebrar las elecciones de las organizaciones agrarias en Baleares.

Los diputados socialistas Marc Pons y Malena Riudavets han sido los encargados de exponer este miércoles la iniciativa y han resaltado la "necesidad" de estos comicios que determinen la representatividad de cada organización agraria dentro del sector.

Pons ha indicado que las elecciones agrarias en el archipiélago no son una "práctica habitual" como sucede en otras comunidades autónomas y con ellas se podría fijar el peso que tienen las organizaciones agrarias en Baleares y en cada isla.

Así, ha apuntado que la propuesta nace de las "reivindicaciones históricas" del sector primario y tiene la intención de "democratizarlo", puesto que le "fortalece" al dar "legitimidad" a las organizaciones agrarias frente a la Administración.

De este modo, la ley establece que las elecciones se celebrarían cada cinco años, las primeras al año siguiente de que fuera aprobada y en ellas solo podrían votar los 'pagesos' prioritarios o profesionales que estuvieran dentro de un censo agrario.

Riudavets ha defendido este modelo de sufragio estos agricultores son quienes están "a pie de campo" y "viven profesionalmente" de ello, por lo que serían los que tienen la "legitimidad" para presentarse.

Además, ha explicado que se ha buscado darle un equilibrio de género y que haya una representación "justa y proporcional" de cada organización agraria.