PSIB presenta un plan para que las residencias de tercera edad de Mallorca queden bajo gestión pública

La portavoz del PSOE en el Consell, Sofía Alonso. - PSOE

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha presentado un plan en el Consell de Mallorca para que la gestión de las residencias de tercera edad de la isla pase a ser competencia directa del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), a petición de los ayuntamientos.

En un comunicado, los socialistas han anunciado que presentarán una moción en el pleno del Consell de este jueves para elaborar un plan de internalización de las residencias municipales, con el objetivo de que el IMAS asuma progresivamente su gestión, a petición de los ayuntamientos que lo soliciten.

La portavoz socialista en el Consell, Sofía Alonso, ha apuntado que los gobiernos municipales están asumiendo un "trabajo impropio" al gestionar las residencias y que lo hacen con "grandes dificultades económicas, de personal y de cumplimiento normativo".

"Es el momento que el Consell y el IMAS den un paso adelante para garantizar la calidad del servicio y que esté a la altura del que se da en las residencias de gestión directa", ha añadido.

Según ha informado el PSOE, la moción también plantea las condiciones jurídicas, económicas y laborales del proceso, un calendario plurianual y las inversiones necesarias para mejorar las infraestructuras.

El documento destaca que la internalización de las residencias se propone además asegurar los derechos laborales de los trabajadores, la estabilidad de los mismos, y la mejora de la atención para las personas mayores que viven en los centros residenciales.