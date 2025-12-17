El PSIB presenta una reclamación contra el presupuesto del Consell por un "descuadre de ingresos y omisión de créditos"

La portavoz del grupo socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, en rueda de prensa - PSIB

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha presentado una reclamación formal contra los presupuestos insulares para 2026 al considerar que hay un "descuadre de ingresos" y una "insuficiencia" de recursos económicos para el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Según la portavoz del PSIB en la institución, Catalina Cladera, las cuentas aprobadas inicialmente "no responden" a los retos de la isla ni a las necesidades de la ciudadanía y, además, "incumplen" la normativa vigente.

"Ya sabíamos que eran unos malos presupuestos para Mallorca, y así lo denunciamos en el pleno del 24 de noviembre, pero ahora sabemos que, además de malos, están mal hechos y suponen riesgos por la insuficiencia de ingresos y la omisión de créditos necesarios", ha dicho la portavoz en una rueda de prensa.

En concreto, la reclamación denuncia una "insuficiencia manifiesta" de ingresos, derivada de la ausencia de presupuestos de la Comunidad Autónoma que, según la formación, compromete más de 50 millones de euros previstos inicialmente para el Consell.

Esta cantidad, han expuesto, incluye el incremento de la aportación ordinaria del Govern al Consell, de 45 millones de euros, y siete millones de euros previstos para hacer obras de carreteras previstos en el convenio entre ambas instituciones.

Los socialistas han criticado que esta aportación incluida en el presupuesto inicial de 2026 no se podrá ejecutar a partir de día 1 de enero porque no se aprobarán unos nuevos presupuestos autonómicos. "Son más de 50 millones de euros que bailan y ponen en riesgo la estabilidad del presupuesto y de todo el Consell de Mallorca", ha dicho Cladera.

Otro de los motivos de la reclamación, ha explicado la socialista, es que la institución "omite créditos necesarios" para el IMAS, en concreto, para la atención de menores migrantes no acompañados. Según Cladera, el presupuesto hablar de 16 plazas cuando la experiencia de este año "dice que faltan cerca de 400".

A su criterio, el déficit estimado en esta área es de al menos 20 millones de euros adicionales. Para la portavoz, este "recorte" se atribuye a la "sumisión" del presidente insular, Llorenç Galmés, a las "exigencias xenófobas de Vox para dejar de atender a los menores migrantes no acompañados".

Por otro lado, el grupo ha denunciado que el capítulo de personal del IMAS "no está bien dotado" porque un 35 por ciento del personal "no tiene garantizada su nómina para todo el año" y, entre otras cuestiones, que no se ha previsto incluir el millón de euros comprometido en la equiparación salarial de las técnicas auxiliares de enfermería.

Para Cladera, estos presupuestos "se tienen que reformular" y, por ello, la formación ha presentado la reclamación, que se tendrá que debatir en un pleno extraordinario.

"No soluciona los problemas de la ciudadanía, supone la renuncia del Consell al liderazgo de políticas públicas y, además, están mal hechos", ha concluido.