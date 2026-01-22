El PSIB presentará una enmienda para evitar el traslado de licencias estatales de VTC

El PSIB se reúne con las patronales del taxi y las VTC de las Islas - PSIB

PALMA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB presentará una enmienda en alguna de las leyes que están ene tramitación en el Parlament para prohibir el traslado de licencias estatales de VTC en Baleares.

Así lo ha anunciado la formación este jueves, tras reunirse con las patronales del taxi y las VTC de las Islas con el objetivo de trabajar conjuntamente una solución que evite la "invasión" de licencias VTC de la península por parte de grandes multinacionales.

El portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, ha acusado al Govern de "incumplir" la ley pactada con su grupo para poner orden al sector del taxi y proteger a los pequeños y medianos empresarios del archipiélago ante las grandes multinacionales.

"Comprobamos que la reunión de la presidenta Marga Prohens con el sector no ha servido de nada", ha criticado Negueruela, quien ha trasladado el apoyo del PSIB al sector del taxi y se ha comprometido a "legislar para evitar la proliferación de las multinacionales que pretenden arrasar con las empresas y autónomos que llevan toda la vida trabajando en las Islas".

Así, el Grupo Parlamentario Socialista presentará una enmienda a alguna de las leyes que están actualmente en tramitación en la Cámara para prohibir el traslado de licencias estatales de VTC. Según han asegurado, será una enmienda trabajara conjuntamente con el sector del taxi y presentada previamente a los grupos políticos.

"El PP no quiere buscar soluciones porque siempre busca proteger a los grandes empresarios y aquí se tiene que proteger al pequeño empresario y al autónomo", ha sostenido el portavoz, quien ha agregado que la enmienda podría ser una realidad en pocas semanas.

En la misma línea se ha pronunciado el secretario de Movilidad y Territorio del PSIB, Jaume Mateu, quien ha advertido que las licencias que quieren importar las multinacionales "ponen en riesgo más de 2.000 familias que a día de hoy trabajan en el sector del taxi, así como a pequeñas empresas locales que son las que gestionan las VTC de toda la vida".

A su parecer, el modelo que quiere desembarcar en las Islas va en contra de la economía de las pequeñas familias que tienen un negocio, que han trabajado toda la vida y que dinamizan la economía a escala local.

"No podemos asumir un cambio radical y una revolución en el ámbito del transporte", ha remarcado Mateu, subrayando que su grupo se compromete a encontrar una solución que "el Govern no quiere poner a disposición de los taxistas".