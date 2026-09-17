El PSIB propone crear por ley una mesa para negociar el convenio colectivo autonómico de las educadoras 0-3 años

La candidata a la presidencia del Consell de Mallorca, Amanda Fernàndez. - PSIB

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha presentado una enmienda a la Ley de Capitalidad que propone la creación de una mesa de negociación para el convenio colectivo de la educación de 0-3 años, que contaría con representantes de las patronales y sindicatos representantes de este ciclo educativo.

La diputada y candidata a la presidencia del Consell de Mallorca, Amanda Fernàndez, ha explicado este jueves que el objetivo es "poder debatir y acordar las condiciones laborales y salariales que tanto se merecen las trabajadoras de este ciclo".

En un comunicado, el PSIB ha reconocido que la propuesta ha sido debatida y consensuada previamente con la Xarxa 0-3 y los sindicatos STEI, UGT y CCOO. Fernàndez ha recordado que el PSIB lanzó hace dos semanas una iniciativa similar que tuviera rango de ley en el Parlament, pero el PP, Vox y MÉS per Mallorca votaron en contra.

Los socialistas han asegurado que "no quieren dejar pasar" la oportunidad de conseguir que su propuesta salga adelante a través de la Ley de Capitalidad.

"Solo queda pedir al resto de partidos políticos que piensen en las reivindicaciones de este colectivo tan esencial, no solo para las trabajadoras, sino para la calidad de la educación 0-3 años", ha concluido la candidata.