El PSIB propone soterrar la Vía de Cintura para unir barrios y crear nuevos equipamientos

PALMA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha propuesta soterrar la Vía de Cintura de Palma para crear un gran corredor verde para unir barrios y crear nuevos servicios y equipamientos.

La iniciativa se presentará en el Consell de Mallorca y en el Ayuntamiento de Palma a través de una moción que pide un estudio previo sobre la viabilidad del soterramiento.

El objetivo, ha explicado la formación en nota de prensa, es eliminar la barrera viaria que separa barrios enteros y transformar la superficie en un gran corredor verde con espacios públicos, equipamientos comunitarios e itinerarios para peatones y ciclistas.

La portavoz adjunta del grupo socialista en el Consell, Sofia Alonso, ha considerado que la Vía de Cintura es "una cicatriz" de Palma que "ha generado desigualdades y ha separado barrios enteros del núcleo urbano".

A su criterio, superar esta "fractura" es fundamental para la cohesión social de la ciudad. "Son Gotleu, Nou Llevant, la Soledat, Son Malferit o Rafal Vell han sufrido históricamente la desconexión urbana y socioeconómica", ha dicho, para después remarcar que el soterramiento permitiría unir estos barrios con el resto de Palma.

La moción plantea que una primera fase del proyecto se centre en la conexión urbana de los barrios más vulnerables del entorno de la Vía de Cintura, para continuar después con el resto del trazado.

Los socialistas instan a buscar la colaboración y la cofinanciación de todas las administraciones implicadas --el Ayuntamiento, el Govern y el Gobierno de España--, así como la exploración de vías de financiación europea.

"Es una iniciativa de envergadura metropolitana que requiere cooperación institucional y apoyo europeo, y entendemos que un proyecto de estas características merece apoyo del Estado a través del convenio de carreteras", ha sostenido la socialista.

Igualmente, ha acusado al presidente insular, Llorenç Galmés, de "convertir la Vía de Cintura en un tema de confrontación política". Para Alonso, las actuaciones de Galmés "solo han sido para ponerse al servicio de los vehículos, no se los residentes".

De su lado, el regidor del PSOE Palma Francesc Dalmau ha reclamado al PP que "dé un paso más allá y piense en la ciudad". La propuesta de los socialistas, a su parecer, plantea "dar un salto hacia delante para la ciudad, que permitirá transformar una barrera física en un anillo verde que actúe como pulmón urbano y espacio de cohesión social".

"No se trata solo de movilidad, sino de calidad de vida para decenas de miles de palmesanos y palmesanas que viven en unas barriadas que ahora se dan las espalda y a las que pretendemos coser", ha apuntado Dalmau.

La moción se debatirá en el pleno del Consell de Mallorca de este jueves y en el del Ayuntamiento de Palma, previsto para finales de enero.