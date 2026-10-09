El PSIB rechaza la ley de litoral del Govern por "privatizar" la costa y "buscar hacer más negocio" con las playas

Archivo - Cala Llenya, Santa Eulària. - PSIB - Archivo

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Ordenación, Protección y Gestión Integral del Litoral de Baleares, al entender que "privatiza" la costa y "busca hacer más negocio" con las playas.

La formación ha alegado que esta nueva norma es una "mentira" del Govern porque aspira a una "mayor privatización" de espacios que hasta ahora eran "públicos y gratuitos", junto con la "ampliación del abanico de actividades económicas en la costa y al litoral", según ha criticado el PSIB en una nota de prensa.

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM) y candidata a la presidencia del Consell de Mallorca, Amanda Fernàndez, ha sostenido que la propuesta del Govern del PP se plantea como una norma de "protección", cuando "en realidad" se dirige a "no garantizar la protección del medioambiente, a no combatir el cambio climático pero sí a mantener todas las actividades económicas que ya existen, a hacer de nuevas y a legalizar aquello que era ilegal hasta ahora".

Para la diputada del PSIB, es "necesario" que Baleares cuenten con una ley del litoral porque las islas son la Comunidad con la superficie más grande de costa y desde 2023 el Govern asumió las competencias del litoral pero "todavía no tiene una ley que despliegue su ordenación".

"El problema de esta ley del PP es que no recoge el principio general de la ley estatal y del Reglamento de Costas, que mantienen que la costa y el litoral son de acceso público. En cambio, la propuesta del PP tiene como principal planteamiento filosófico la protección de la actividad privada del litoral, en detrimento del interés público", ha advertido.

Fernàndez ha puesto el el ejemplo de la aplicación del proyecto de ley del PP que haría poner en "grave peligro" playas que son de acceso público y gratuito, como es Trenc, y que con esta norma "se verían muy amenazadas", porque "puede llegar a haber más actividad económica".

Frente a esto, el PSIB ha planteado una enmienda a la totalidad, en la que se recoge las aportaciones de entidades conservacionistas como el GOB y la Fundació Marilles, que trata de enfrentarse a este proyecto de ley.

Los motivos se basan en que "relativiza" la ley estatal de costas, asume la "terciarización" del litoral como "fenómeno normal" y la "favorece", "normaliza" los servicios comerciales, "consolida" las ocupaciones, "acelera" la retirada de posidonia "sin justificaciones, ni condicionantes", además de "reducir controles previos" e incluso permitir que instrumentos sectoriales, parciales o promovidos por particulares "desplacen" los Planes Territoriales Insulares.

Sobre este último asunto, la enmienda también exige mantener la capacidad de los Consells insulares para poder decidir cómo tiene que ser su isla y su litoral, porque con el redactado del Govern se permite que asociaciones de hamacas y de chiringuitos puedan "pasar por encima de los planes territoriales".