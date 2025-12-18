PSIB rechaza los nuevos criterios de tecnificación deportiva que dejan federaciones y deportistas "sin apoyo económico"

La diputado socialista Marco Guerrero en la Comisión - PSIB

PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha rechazado los nuevos criterios del Govern a las ayudas a la tecnificación deportiva porque "dejan sin apoyo económico" a federaciones y deportistas de las Islas.

Así lo ha criticado la formación socialista en una comparecencia del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, en la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo social a iniciativa propia para informar sobre el nuevo modelo de tecnificación deportiva.

El diputado socialista Marco Guerrero ha sostenido que los nuevos criterios restringen los recursos que se destinaban a muchas disciplinas deportivas que actualmente se practican en Baleares, afectando en algunos casos a deportistas de alto nivel y olímpicos.

"Cumplir con estos requisitos debe ser bastante complicado, porque el modelo tiene hoy casi más damnificados que beneficiados", ha dicho el socialista, agregando que con los nuevos criterios quedan fuera del sistema o sin un programa federaciones de atletismo paralímpico, boxeo, fútbol, golf, natación artística, rugby, salto de trampolín, tenis, tiro olímpico, triatlón olímpico y paralímpico, vela adaptada y waterpolo.

Guerrero ha puesto también como ejemplo un club de Menorca, que en un comunicado público ha manifestado que se han iniciado los entrenamientos sin ninguna convocatoria pública, ni criterios de selección establecidos y ha criticado que las nuevas reglas "no pueden nacer con opacidad ni dejar sin oportunidades a las islas menores".

Según el diputado, este "abandonamiento" de los deportistas de alto nivel "causará una pérdida de talento irreparable por culpa del Govern y del mismo conseller como máximo responsable".

Por su parte, el conseller de Deportes ha defendido en la comparecencia que había un "consenso generalizado" sobre que el cambio del modelo era necesario y que los criterios son técnicos.

Los nuevos requisitos, ha subrayado, "son claros, transparentes y objetivos". "Siempre hay damnificados", ha afirmado, a la vez que ha destacado que las puertas del departamento "siempre están abiertas" para analizar casos "que hayan podido ser injustos". "Voluntad de mejora y si hay caso causado agravio estamos depuestos a mirarlo y si se puede, subsanarlo", ha dicho.

Por otro lado, Bauzà ha reprochado a la oposición que no haya formulado preguntas ni realizado interpelaciones sobre deporte en los plenos, con alguna excepción. "Es un área suficientemente importante para hablar en el Parlament", ha defendido.

Finalmente, el conseller ha anunciado que el Govern está trabajando en modificaciones de la ley balear del deporte de Baleares.