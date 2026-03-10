El PSIB reclama un "cambio político urgente" para afrontar los retos sociales que PP y Vox "dejan de lado"

Reunión de la comisión ejecutiva de la Federación Socialista de Mallorca - FSM

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista de Mallorca (FSM) ha reclamado un "cambio político urgente" para afrontar los retos sociales que, a su entender, PP y Vox "dejan de lado".

Así lo ha puesto de manifiesto la comisión ejecutiva de la FSM que ha celebrado una reunión este martes en Pollença, según ha trasladado la formación socialista en nota de prensa.

Para la secretaria general de la FSM, Amanda Fernández, el cambio político es urgente ante la "deriva" del Govern de PP y Vox marcada por la derogación de la ley de memoria democrática, el "deterioro" de la sanidad pública y la "inacción" ante la crisis de la vivienda.

La socialista ha criticado también que no se haya puesto en marcha la limitación de la entrada de vehículos, el "urbanismo a la carta" y la "falta de respuesta" del Govern ante la situación del sector primario.

Asimismo, ha reivindicado el papel de los ayuntamientos progresistas como "ejemplo de otra manera de gobernar" y ha hecho un llamamiento a comenzar a construir la alternativa para 2027. Los socialistas, ha destacado, tienen "equipo, ilusión y proyecto".

Según la secretaria general, el partido está preparado para volver a gobernar en los ayuntamientos, en Mallorca y en Baleares.

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

Los socialistas han aprobado una resolución que alerta que la Serra de Tramuntana necesita una ley "construida con todas las voces del territorio y no solo con los intereses de los grandes propietarios y cazadores".

El texto denuncia que la propuesta actual "no afronta adecuadamente" retos como la presión turística, la gentrificación, la falta de vivienda, la movilidad o los efectos del cambio climático.

La resolución defiende también una gobernanza participativa que dé un "papel real" a los ayuntamientos y a las entidades locales e insta a crear espacios de diálogo para mejorar la futura ley.

Por otro lado, los socialistas han expresado una "gran preocupación" por la escalada militar en Oriente Medio y han aprobado una resolución que recuerda que "está en juego la vigencia real del sistema internacional basado en normas".

La FSM destaca el impacto potencial de sobre la seguridad, la economía, la estabilidad energética, así como el sufrimiento que las guerras provocan para la población civil.

Ante este escenario, la formación reafirma su compromiso con la paz y el respeto al derecho internacional y rechaza cualquier uso unilateral de la fuera.

En materia social, la FSM ha validado una propuesta de resolución que reclama modificar inmediatamente los criterios de edad de los programas insulares para que puedan acceder personas de 55 años o más con discapacidad o pensionistas.