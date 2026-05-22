El PSIB reclama al Consell de Mallorca que construya rotondas en el acceso a cala Sant Vicenç y el polígono de Pollença

La secretaria general de la FSM, Amanda Fernández, con representantes del PSIB en Pollença para reclamar la construcción de dos nuevas rotondas. - PSIB

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha pedido al Consell de Mallorca que ejecute las obras para construir una rotonda en la carretera de acceso a la cala Sant Vicenç y otra en el entorno del polígono de Pollença.

De este modo, los socialistas han planteado que se "ponga fin a años de inacción" e "inmediatamente" lleve a cabo estas obras de unas infraestructuras "largamente reivindicada" por el Ayuntamiento de Pollença, por entidades, vecinos y conductores, según ha apuntado el PSIB en un comunicado.

Ambas obras han apuntado que son consideradas como "imprescindibles" para garantizar la seguridad viaria en un tramo especialmente conflictivo de la Ma-2200, la carretera que une Pollença y el Puerto de Pollença.

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, ha recriminado la "falta de compromiso" del gobierno insular y lo ha tildado como "un incumplimiento más" del presidente del Consell, Llorenç Galmés.

Fernández ha remarcado que la vía registra una "elevada intensidad de tráfico", especialmente en temporada alta, y que la falta de una infraestructura adecuada "incrementa el riesgo de accidentes y retenciones".

El alcalde de Pollença, Xavier Martí March, ha recordado que esta reivindicación es "histórica" y "ampliamente compartida por la ciudadanía".

"Hace muchos años que se reclama por parte del Ayuntamiento de Pollença que hacer las rotondas es necesario por una cuestión de seguridad. Se ha pedido muchas veces que se hagan estas dos rotondas y es una cuestión de seguridad porque realmente es una carretera peligrosa, que incluso lo han dicho los mismos técnicos del Consell", ha alegado.

March ha insistido que la seguridad tiene que "prevalecer por encima de cualquier otro interés", por lo que ha solicitado que, además de los "intereses políticos" que puedan tener otros municipios, "como mínimo que se priorice la seguridad en la rotonda de Pollença".

"Galmés y todo su equipo de gobierno tendría que entender que la seguridad es clave en una situación como esta en la que tanta gente pasa por la carretera", ha subrayado.