El PSIB reclama a Martínez que sancione y clausure los pisos turísticos ilegales que operan "impunemente" en Palma

Archivo - El nuevo regidor del grupo socialista en el Ayuntamiento de Palma, Pepe Martínez. - PSOE PALMA - Archivo

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Palma ha pedido al alcalde de Palma, Jaime Martínez, que sancione y clausure las viviendas de alquiler turístico ilegal que operan en la ciudad "impunemente".

Los socialistas han aseverado que el hecho de aprobar la modificación del planeamiento urbanístico para prohibir nuevas plazas "llega tarde" y se tendría que acompañar de inspecciones para "perseguir la oferta ilegal y recuperar, así, las viviendas para la gente", según ha explicado el PSIB en un comunicado.

El regidor del PSIB en el Ayuntamiento de Palma Pepe Martínez ha señalado que hace dos años y medio que "se lo piden al alcalde" pero han censurado que para el "no es una prioridad acabar con el alquiler vacacional, como tampoco lo es acabar con el alquiler turístico ilegal.".

Para los socialistas, a la medida "le falta ambición" ya que han considerado que era el momento de "dar un paso más, de ir más allá y planificar y revertir de todas las plazas que existen". "La prohibición se queda corta, muy corta", ha rematado.

Además, han subrayado que también "llega tarde" porque, si fuera una prioridad, "la medida eliminaría más del 98 por ciento de las plazas que ahora se quedarán igual", puesto que ha afirmado que se encuentran "con miles y miles de anuncios ilegales mientras el alcalde dice qué guapo es Airbnb".

El regidor ha argumentado que, si realmente creyeran en la prohibición, "ya se habría sancionado cada una de las viviendas ilegales", que tendrían que ser para "trabajadores en ver de ser para suecos que vienen aquí de vacaciones".

De este modo, ha defendido que los gobiernos progresistas fueron quienes "limitaron el alquiler turístico en viviendas en 2018, 2020 y 2023", mientras que ha insinuado que esta medida se aprobará para "tapar que no se hace nada con los anuncios ilegales".

No obstante, el PSIB ha indicado que ha votado a favor de la medida en la Gerencia de Urbanismo "por responsabilidad", pese a que exigen "más valentía, dar un paso más y, sobre todo, combatir el alquiler turístico ilegal para que la medida no quede en papel mojado".