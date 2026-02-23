El PSIB reitera su petición al Consell de Mallorca de proteger el busto de Aurora Picornell: "No mueven ni un dedo"

Archivo - El conseller socialista Joan Ferrer en declaraciones a los medios - PSIB

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha vuelto a exigir la restauración y la protección urgente del busto de Aurora Picornell y ha denunciado públicamente la "falta de respuesta y de actuaciones" por parte del equipo de gobierno.

La oposición en el Consell y en el Ayuntamiento de Palma reclamaron en enero la vigilancia y el cuidado de este símbolo de la memoria democrática, según ha recordado el PSIB en una nota de prensa.

"No mueven ni un dedo en el mantenimiento del patrimonio", ha criticado el conseller socialista Joan Ferrer, agregando que no han recibido respuesta por parte del presidente insular, Llorenç Galmés, y tampoco información sobre alguna intervención para proteger el busto, situado en el paseo del Born del Molinar.

Por ello, ha reiterado la demanda del pasado 13 de enero con una nueva iniciativa para exigir que se restaure, proteja y que se eviten los actos vandálicos.

En este sentido, ha reclamado al PP que "deje de ponerse de perfil" en la defensa de los principios democráticos y de "hacerle el juego a Vox en la proliferación de mensajes de ultraderecha y de odio".

Así, los socialistas han vuelto a pedir a la institución insular que asuma sus responsabilidades como gestor del patrimonio y que impulse las medidas necesarias para garantizar la integridad del busto. También han solicitado que se facilite información pública sobre las actuaciones previstas.

Según Ferrer, la actuación del Consell se enmarca en la "carga ideológica que supone para el PP, como socio de la ultraderecha de Vox, tener que justificarse ante los neofascistas de Mallorca impidiendo el recordatorio y el homenaje a las víctimas de la represión franquista".

"El Consell de Mallorca no puede actuar ideológicamente en ningún caso, porque se trata de cumplir las obligaciones legales como gestor del patrimonio histórico de Mallorca, y no podemos admitir que el busto aparezca periódicamente dañado por los violentos que lo atacan", ha concluido.