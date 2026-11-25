Archivo - Imágenes de la manifestación con motivo del 25N en Málaga. A 25 de noviembre de 2024, en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reivindicado las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez contra la violencia machista "frente a quienes la niega y quienes quieren retroceder", mientras Vox ha optado por el endurecimiento de las penas contra los agresores.

De este modo se ha expresado la diputada socialista en el Parlament Amanda Fernández y la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces de este miércoles 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Fernández ha recordado a las 1.388 mujeres que desde 2003, 47 a lo largo de este año, que "han sido asesinadas por el simple hecho de a ser mujeres". "Eso tiene un nombre, violencia machista. Le guste a quien le guste, ese es el nombre de este tipo de violencia", ha subrayado.

Es una violencia "que existe, es estructural y exige políticas específicas para combatirla" con medidas como el incremento de los recursos económicos del último pacto de estado.

También ha garantizado que el "próximo Gobierno progresista" continuará avanzando con iniciativas legislativas contra la violencia vicaria o para abolir la prostitución.

"Nuestro compromiso firme con las mujeres se traduce en leyes, recursos y derechos frente a quienes la niegan y nos quieren hacer retroceder", ha apuntado.

La socialista ha aprovechado su intervención para poner en valor algunas de las últimas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros como el aumento del SMI, la ampliación de los permisos por nacimiento o la extensión de la gratuidad del transporte público.

Ha hecho especial hincapié en la reducción de las ratios de la educación 0-3, algo que ha llamado al Govern balear a poner en marcha en reconocimiento de "la lucha de las trabajadoras".

ENDURECER LAS PENAS

Cañadas, por su parte, ha condenado "toda las formas de violencia contra las mujeres" y ha reivindicado su derecho a "vivir seguras en cualquier lugar del país". Es por ello que ha puesto el foco en los "fallos en las pulseras que dejan expuestas a las mujeres" y "las leyes que permiten rebajarle la pena a los agresores".

"Nuestra posición es clara, queremos sustituir el modelo fallido de políticas de género por un sistema centrado exclusivamente en la víctima. Eso significa revisar de forma independiente el destino de los fondos públicos y retirar subvenciones a campañas y asociaciones ideológicas", ha subrayado.

Como ejemplo de ello ha puesto una visita que hizo a comienzos de la legislatura en la que le "asombró la cantidad de dinero que se empleaba en pegatinas". "Yo me refiero a menos pancartas y más políticas para proteger a las mujeres en peligro o maltratadas en el hogar", ha incidido.

Cañadas, como solución a esta lacra, también ha abogado por "recuperar el control de las fronteras, expulsar a los extranjeros que comentan delitos, denunciar los matrimonios forzados y endurecer las penas para que los delincuentes no vuelvan a las calles".

La portavoz de Vox ha dicho sentirse "absolutamente" feminista y ha definido el movimiento como "el respeto a todas las personas y no criminalizar al hombre por ser hombre".