El PSIB respalda que el delegado del Gobierno pida expedientar a los policías por las cargas policiales

Archivo - La vicesecretaria del PSIB, Rosario Sánchez, en rueda de prensa. - PSIB - Archivo

PALMA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSIB a la Presidencia del Govern, Rosario Sánchez, ha respaldado este jueves la decisión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, de pedir al Ministerio del Interior la apertura de expedientes disciplinarios a los agentes de la Policía Nacional que participaron en las cargas tras la manifestación del domingo en Palma con el lema 'Mallorca, al límite'.

Preguntada por el hecho de que Rodríguez haya pedido al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que expediente a los policías que cargaron contra los manifestantes según ha publicado este viernes 'Diario de Mallorca', Sánchez ha asegurado que el delegado está haciendo "exactamente lo que anunció desde el primer momento", al recabar un informe sobre la actuación policial y elevarlo a Interior para que se actúe "de una manera rigurosa, valiente y transparente".

Frente a ello, ha reprochado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que permanezca "escondida" y "se vaya de vacaciones", pese a que, según ha defendido la socialista, las miles de personas que participaron en la manifestación del domingo reclamaban medidas frente a la masificación turística, el acceso a la vivienda y la movilidad.

USO "PARTIDISTA" DE LA INMIGRACIÓN EN CEUTA

Por otra parte, la socialista ha calificado de "dramáticas" las imágenes de la llegada masiva de migrantes registrada este miércoles en Ceuta y ha acusado al PP de hacer un uso "partidista" de esta situación y de aprovecharla para "generar odio", "crispación" y "polarización" entre la ciudadanía.

Asimismo, ha defendido la respuesta desplegada por el Gobierno central, al asegurar que ha movilizado a los ministerios competentes y a las fuerzas y cuerpos de seguridad para hacer frente a la situación.