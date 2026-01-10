PSIB responsabiliza al Govern del "caos" y "colapso" en urgencias de Baleares, que reciben más presión por la gripe

Archivo - Puerta de Urgencias del Hospital de Son Espases. Recurso. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha responsabilizado al Govern del "caos" y del "colapso" en las urgencias de los hospitales de Baleares, que reciben más presión a causa de la gripe.

La diputada socialista en el Parlament Patricia Gómez ha advertido este sábado, en una nota de prensa, que la situación de "caos" hospitalario denunciada por expertos de la sanidad pública, por sindicatos y por usuarios, en todos los hospitales de las Islas "continuará creciendo y haciéndose más problemática si la Consellería de Salud no pone soluciones inmediatas".

Gómez ha denunciado que, "tal como han advertido los profesionales, esta variedad de gripe está causando más ingresos y más complicaciones, pero, mientras tanto, el Govern de Prohens no está tomando medidas para combatir esta situación".

La diputada ha rechazado esta "falta de planificación", cuando "la Conselleria tendría que haber hecho una previsión durante las fiestas, poniendo el máximo de personal posible a trabajar, igual que también tenía que habilitar el máximo número de camas disponibles".

Según Gómez, era previsible que la oleada que se vive en el resto del país llegara tarde o temprano a Baleares, por lo que se tendrían que haber avanzado las medidas preventivas, como la contratación de más profesionales y una mayor disponibilidad de camas.

En lugar de esto, los mismos sindicatos han denunciado "caos y colapso en los servicios de urgencias hospitalarias", un hecho que según ha apuntado Gómez redundará todavía más negativamente en la presión asistencial en los centros de salud, puesto que crece el número de pacientes con sintomatología respiratoria.

Gómez también ha desmentido que haya una reducción de la incidencia de la gripe. "Lo que sucede", ha indicado, "es que durante las fiestas los médicos centinela también cogen vacaciones y, por lo tanto, se hacen menos pruebas de gripe".

La diputada socialista ha denunciado además "una falta de previsión absoluta por parte de la Consellería" ante una situación "desesperada" y que "no cuenta ni con un plan de contingencia para hacer frente a la situación actual".

"Al contrario", ha continuado Gómez, "cada vez empeoran más los servicios ante la presión sanitaria". "Hoy en día, hay 122 pacientes pendientes de ingreso en las urgencias, de los cuales 64 solo en Son Espases", ha advertido, apuntando que "día 3, por ejemplo, eran la mitad". Además, "en los últimos días, las visitas superan los 500 pacientes diarios, desde día 5 de enero". Y, sin embargo, ha criticado, "la única solución adoptada durante el mes de diciembre por la Conselleria fue suspender toda la actividad quirúrgica, cuando las listas de espera están peor que nunca".

"Todos los indicadores de las listas de espera han empeorado en los últimos meses, y continuará siendo así si lo que hacen es suspender intervenciones quirúrgicas", ha advertido la diputada, que ha calificado de "despropósito absoluto" la situación de la sanidad pública de las Baleares, con el gobierno autonómico de Prohens que a su juicio "solo tiene improvisación y falta de planificación", que "privatiza servicios" y que "perjudica la Salud, así como el buen trabajo de los profesionales".

Finalmente, la diputada socialista ha recordado que "actualmente hay más de 16.600 pacientes pendientes de operación". Además, "la media de espera se ha incrementado 14 días en el último año, hasta llegar a los 122 días de media", ha añadido. Y, "también hay 3.800 pacientes esperando desde hace seis meses o más", ha concluido.