El PSIB señala al Govern su "falta de transparencia" por reunirse "a puerta cerrada" para debatir sobre el ITS

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reprochado al Govern una "falta de transparencia" por reunir al Pacto por la Sostenibilidad en Baleares "a puerta cerrada" para debatir sobre cuestiones como el impuesto de turismo sostenible (ITS).

De esta manera se ha pronunciado el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, sobre la reunión a la que han asistido la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y que "no figuraba en la agenda" de ninguno de los dos.

En ese sentido, ha aseverado que esta decisión de no hacer una convocatoria pública se habría adoptado para "tapar" los "tres fracasos y traiciones" del Govern, en cuanto a las medidas anunciadas en el Debate de Política General como era la subida del ITS o del canon del agua a grandes consumidores, junto con la creación de una tasa para los 'rent a car' de fuera de Baleares.

Negueruela ha lanzado la pregunta retórica de por qué tiene "tanto miedo" Cabrer a hacer una convocatoria pública y ha señalado que esta es muestra de que "acatan las órdenes" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del PP estatal, como ha apuntado que ha sucedido con la votación del senador por Formentera este martes.