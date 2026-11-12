El PSIB valora "muy positivamente el éxito" de la huelga general y exige al Govern que frene la especulación

Adhesivo de 'Cerrado por huelga general', pegado por un piquete en el escaparate de una joyería de la calle Colón, en Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista en el Parlament Llorenç Pou ha hecho este jueves una valoración "muy positiva" del "éxito" de la huelga general y de las manifestaciones que se produjeron ayer en Baleares, que reunieron a decenas de miles de personas, y ha pedido al Govern que actúe para frenar la especulación.

El diputado ha afirmado que la clase trabajadora y la sociedad civil han conseguido "poner sobre la mesa un problema principal", en referencia a la vivienda, según ha señalado el PSIB en un comunicado.

Los socialistas han considerado que es un "motivo de celebración" que la sociedad haya exigido que se priorice el derecho de acceso a la vivienda, así como unos salarios "a la altura para hacer realidad este derecho". En esta línea, Pou ha afirmado que este "toque de atención" reclama una actuación política más firme.

Además de las reivindicaciones salariales, Pou ha indicado que la convocatoria de los sindicatos también ha pedido avances sociales para "unas políticas más avanzadas y más atrevidas" en términos de vivienda

En este sentido, ha considerado que las formaciones de la derecha se han opuesto "sistemáticamente" en Baleares y en el Congreso de los Diputados a impulsar políticas para hacer frente al incremento continuado de los precios de la vivienda y a la especulación inmobiliaria.

"Algunos decretos, que eran de sentido común, han sido bloqueados en esta legislatura en el Congreso. Por lo tanto, hemos llegado al final de la legislatura porque los partidos de derechas han bloqueado aspectos como la cuestión de poder prolongar los alquileres", ha sostenido.

Así, el socialista ha acusado al Govern de "jugar a hacer una distorsión interesada" de la crisis de la vivienda, cuando "la competencia de la vivienda es autonómica".

Según Pou, la derecha ha "bloqueado" los avances relativos a la vivienda en el ámbito estatal desde 2023. "Creo que se ha trabajado y se ha intentado a escala central", ha defendido, aunque ha criticado al Govern por "bloquear" el freno a la subida de los precios del alquiler.

Por ello, Pou ha solicitado al Ejecutivo autonómico que escuche los reclamos de la huelga general, que "deje de bloquear" las medidas socialistas en favor de la vivienda y que "comience a tomar medidas" al respecto.

En una entrevista en 'Ona Mediterrània', el diputado ha subrayado que, a su juicio, el PP "no está haciendo absolutamente nada", lo que significa que "está gobernando en contra de la gente".

El PSIB ha exigido más construcción de vivienda pública barata y más actuaciones contra los fondos buitres, "que son los que están creando estas olas de subidas de precio".