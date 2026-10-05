El PSIB ve en Armengol una "fantástica cabeza de cartel" para las elecciones generales

Archivo - La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, durante el Consejo Político del PSIB, en Casa Esment, a 21 de junio de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha considerado que su secretaria general, Francina Armengol, sería una "fantástica cabeza de cartel" para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Lo ha dicho este lunes la vicesecretaria general del partido, Rosario Sánchez, poco después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto electoral.