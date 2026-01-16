Psicólogos clínicos presentan una reclamación por la contratación de personal no especialista a Atención Primaria

Archivo - Mujer en la consulta del psicólogo. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

La Plataforma de Psicólogos Clínicos de Baleares ha presentado una reclamación ante el IbSalut por la contratación de profesionales sin el título de Especialista en Psicología Clínica para realizar funciones asistenciales en Atención Primaria.

Consideran, según la reclamación que firma en su nombre el letrado Pablo Alonso de Caso, que se trata de una medida contraria a la legislación sanitaria vigente y perjudicial para el sistema público de salud.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, piden que se decrete la nulidad de todas las contrataciones de personal no especialista en psicología clínica realizadas por el IbSalut en los distintos centros de Salud de Atención Primaria del Servicio Público de Salud de Baleares, para atender la salud mental en el sistema público, y provean los puestos de trabajo que quedaran vacantes con psicólogos que cuenten con la especialidad de clínica.

En un comunicado, han recordado que la normativa estatal establece de forma inequívoca que las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud deben ser realizadas por personal legalmente habilitado y que el ejercicio profesional en este ámbito exige la correspondiente formación sanitaria especializada.

Creen por tanto que la contratación de profesionales sin dicha titulación para desarrollar funciones propias de la Psicología Clínica supone, por tanto, un incumplimiento del marco legal que regula el acceso, la organización y las garantías del sistema sanitario público.

Desde la Plataforma han subrayado que el respeto a la legalidad no es una cuestión corporativa, sino un pilar esencial de la sanidad pública, ya que garantiza que la atención que recibe la ciudadanía se presta con criterios de calidad, seguridad y responsabilidad profesional, homogéneos en todo el territorio español y basados en la formación reglada.

Además, han añadido que esta medida no aborda los problemas estructurales de la atención a la salud mental en las Islas, como la falta de planificación de recursos humanos a medio y largo plazo, la insuficiencia de plazas estructurales de especialistas o el déficit de inversión en formación sanitaria especializada.

Por el contrario, la medida introduce a su juicio soluciones coyunturales que debilitan la coherencia del sistema y generan mayor precariedad organizativa y asistencial.

La Plataforma ha advertido también de que estas contrataciones afectan negativamente a la formación de futuros especialistas, al desvalorizar el modelo de formación sanitaria especializada y dificultar la consolidación y ampliación de plazas PIR, imprescindibles para garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud mental.

En este contexto, los psicólogos clínicos apuntan que la reclamación previa presentada constituye el último paso de la vía administrativa antes de acudir a las instancias judiciales, en defensa del cumplimiento de la legalidad y de los derechos de la ciudadanía a una atención sanitaria especializada.

Por todo ello, los psicólogos clínicos instan al Govern a reconsiderar esta decisión, cesar las contrataciones contrarias a la ley y abrir un proceso de diálogo con los profesionales para reforzar un modelo de atención psicológica basado en la legalidad, la formación sanitaria especializada y una planificación estructural acorde a las necesidades.