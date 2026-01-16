El Govern defiende la contratación de psicólogos sin la especialidad clínica: "No consta ningún problema"

PALMA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha defendido la contratación de psicólogos sin el título de Especialista en Psicología Clínica para realizar funciones asistenciales en Atención Primaria alegado que "no consta ningún problema".

Así se ha manifestado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, al ser preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes.

El posicionamiento del Govern, que ya se había expresado en términos similares en anteriores ocasiones, llega después de que la Plataforma de Psicólogos Clínicos de Baleares haya presentado una reclamación ante el IbSalut por la contratación de profesionales sin el título de Especialista en Psicología Clínica para realizar funciones asistenciales en Atención Primaria.

Consideran, según la reclamación, que se trata de una medida contraria a la legislación sanitaria vigente y perjudicial para el sistema público de salud y, por ello, piden que se decrete la nulidad de las declaraciones de personal no especialista en psicología clínica.

El vicepresidente autonómico, aunque ha dicho desconocer los términos de la reclamación y respetarla, ha reiterado que el Govern entiende que no hay "ningún tipo de problema" con las contrataciones del IbSalut.

"No consta ningún tipo de problema. Entendemos que el IbSalut ha operado acorde a la normativa", ha sentenciado Costa, quien ha señalado que otras comunidades autónomas han hecho "exactamente lo mismo".