Los psicólogos que prestarán servicio en los centros de primaria se reúnen con Educación para coordinar el nuevo curso - CAIB

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los psicólogos generales sanitarios que prestarán servicio en los centros de educación primaria de Baleares se han reunido con representantes de la Conselleria de Educación y Universidades para iniciar el curso escolar y coordinar el despliegue de este servicio, que este año se extiende al alumnado de 5º y 6º de primaria.

En el encuentro han participado los 11 profesionales que integran el equipo, la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera, y representantes del Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar (Convivèxit).

Según ha señalado la Conselleria en una nota de prensa, el equipo está formado por seis profesionales en Mallorca, dos en Menorca y tres en las Pitiusas.

El servicio funcionará a demanda de los centros educativos y el objetivo es dar una respuesta rápida y especializada ante las necesidades concretas de los alumnos.

La ampliación a primaria supone un nuevo impulso a una iniciativa pionera del Govern que se puso en marcha en los centros de educación secundaria durante el curso 2024-2025, ha destacado la Conselleria.

Educación ha subrayado que la incorporación de los psicólogos generales sanitarios a los centros educativos ha representado "un avance significativo" en la detección precoz de dificultades emocionales, ya que ha permitido impulsar actuaciones preventivas antes de que estas situaciones se conviertan en problemas más graves.

Además, ha facilitado una respuesta más inmediata ante casos de vulnerabilidad o de malestar emocional del alumnado. Este curso el servicio llega a los últimos cursos de la etapa de primaria para reforzar la atención emocional y preventiva en un momento clave del desarrollo de los niños.