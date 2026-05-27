Psiquiatra del Ibsmia alerta de que el consumo digital favorece la sexualización infantil

Psiquiatras alertan de que el consumo digital adelanta la adolescencia y favorece la sexualización infantil - CAIB

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La psiquiatra del Instituto Balear de Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia (Ibsmia) Marta Bedmar Noguerol ha alertado este miércoles del impacto que tiene el consumo digital en la sexualización infantil durante la IV jornada 'Sueño, pantallas y salud', celebrada en el Hospital Universitario Son Espases.

La especialista ha advertido de que la exposición precoz de los menores a determinados contenidos en internet "adelanta la adolescencia", provoca la pérdida de una infancia "muy necesaria" y aumenta los riesgos para la salud física y mental.

Esta jornada ha reunido a especialistas del ámbito sanitario y académico para abordar cuestiones relacionadas con el sueño, el uso de pantallas y el desarrollo psicológico durante la infancia y la adolescencia.

Entre los temas tratados figuran la cronobiología y los ritmos circadianos, el impacto de los dispositivos digitales en el descanso, así como la relación entre sexualidad, consumo de contenidos digitales y trastornos como el TDAH, la ansiedad o el autismo.

Durante el encuentro también se han analizado los riesgos asociados al acceso precoz a contenidos inapropiados y a las enfermedades de transmisión sexual, además de las nuevas formas de consumo digital entre menores.

La consellera de Salud, Manuela García, encargada de inaugurar la jornada, ha recordado que los expertos recomiendan limitar el tiempo de uso de pantallas, especialmente durante los primeros años de vida, para evitar efectos negativos en el desarrollo infantil.