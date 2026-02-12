El PSOE advierte de un colapso en las citas para obtener la tarjeta única de transporte y pide a Cort alargar el plazo

Archivo - Los regidores del PSIB en el Ayuntamiento de Palma Xisco Dalmau y Xisco Ducrós. - PSIB - Archivo

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma ha advertido del colapso que asegura sufren las oficinas de atención al público de la EMT para hacer la tarjeta única de transporte y ha pedido al Ayuntamiento que alargue el plazo para obtenerla.

El grupo municipal presentará una moción en el próximo pleno para solicitar que se prorrogue la vigencia de la tarjeta ciudadana, prevista hasta el 31 de marzo, según ha señalado el PSOE en nota de prensa.

"Denunciamos la improvisación y el colapso que están viviendo las oficinas de atención al público de la EMT, la ciudadanía de Palma no se lo merece, se nota que tenemos un alcalde que no cree en el transporte público", ha criticado el portavoz adjunto socialista, Francesc Dalmau.

El Ayuntamiento y el Govern presentaron hace unos meses la unificación de las tarjetas de transporte de Mallorca en un solo título de viaje.

El PSOE ha subrayado que este anuncio ya lo hicieron los anteriores gobiernos municipal y autonómico en 2022 y que, ahora, el PP "le ha cambiado el nombre y ha extinguido la tarjeta ciudadana de Palma".

Igualmente, han asegurado que a día de hoy no se puede conseguir cita previa en las oficinas de la EMT para hacerse la tarjeta única hasta el mes de abril. Por ello, han pedido que se amplíen las citas y se prorrogue la vigencia de la tarjeta ciudadana.

Por otro lado, los socialistas reclaman también en la moción que se devuelvan los importes de los saldos pendientes de las tarjetas ciudadanas a sus usuarios. Unos saldos, han dicho, que pueden suponer hasta cuatro millones de euros.

"Por ahora, la EMT de Palma no ha previsto recuperar estos importes porque no existe ningún mecanismo para devolver estas cantidades a los usuarios de tarjetas ciudadanas", ha lamentado Dalmau.

Finalmente, los socialistas piden al alcalde, Jaime Martínez, que explique y haga públicas las nuevas tarifas y perfiles del sistema tarifario integrado con una campaña informativa.