El PSOE Alaior celebra la apertura de dos aulas en la 'escoleta' Es Pouet pero afea al Ayuntamiento la "mala gestión"

MENORCA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Alaior ha celebrado este jueves que el Ayuntamiento haya decidido abrir dos nuevas aulas para bebés en la escuela infantil Es Pouet, aunque ha denunciado públicamente la forma en que el Consistorio ha gestionado esta situación.

"La decisión inicial de no abrir dos nuevas aulas por motivos económicos, a pesar de que el pliego de condiciones lo establece claramente, se ha demostrado que no estaba justificada", ha dicho el portavoz del PSOE, Toni Mir.

Mir ha criticado que "el PP ha reculando tras la presión de las familias, lo que demuestra que la decisión inicial de no abrir dos nuevas aulas por motivos económicos no estaba justificada".

En este sentido, el socialista ha indicado que "el pliego de condiciones es claro: si se cumplen las ratios establecidas, el aula debe abrirse".

"La economía nunca puede situarse por delante del bienestar de los niños ni del derecho de las familias a un servicio público de calidad", ha añadido.

A su criterio, esta manera de actuar "pone de manifiesto una mala gestión, una mala planificación y un desprecio hacia la etapa educativa de 0 a 3 años".

"Aunque ahora el gobierno quiera intentar vender que ha resuelto esta situación, conviene recordar que el problema es de fondo: un Ayuntamiento no puede gestionar los servicios educativos de forma improvisada, generando incertidumbre y tensión entre las familias", ha manifestado.

El socialista ha considerado que tanto la Conselleria de Educación como los ayuntamientos gobernados por el PP "están menospreciando" las escuelas infantiles públicas en Baleares.

"Nos preocupa profundamente su clara intención privatizadora, que pasa por debilitar los servicios públicos para abrir la puerta a la gestión privada", ha concluido Mir.