El PSOE de Alaró acusa al Ayuntamiento de "dejadez" por mantener cerrada la vivienda tutelada de personas mayores

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Alaró (Mallorca) ha criticado lo que ha considerado "dejadez" por parte del Ayuntamiento de la localidad por mantener cerrada la vivienda tutelada para personas mayores del domicilio.

El portavoz socialista en el municipio, Andreu Vidal, ha añadido que esta situación es "especialmente grave" si se tiene en cuenta la falta de plazas asistenciales en la comarca y la creciente demanda de alternativas residenciales y de apoyo para la tercera edad.

Para el PSOE, la situación es especialmente grave porque Alaró fue uno de los municipios "pioneros" en la puesta en marcha de este tipo de infraestructuras sociales, "y no se entiende como el alcalde, Llorenç Perelló, las quiere dejar perder".

Vidal ha recordado la reciente denuncia al equipo de gobierno por la mala gestión y falta de transparencia con la puesta en funcionamiento del centro de día, que en estos momentos sufre un retraso de más de ocho meses.

"Es otro de los proyectos estrella para mejorar la calidad asistencia de los mayores de Alaró, pero al parecer el PP no encuentra el momento para acabarlo y ponerlo a disposición de la gente mayor del municipio", ha lamentado Vidal, para quien "no sirve de nada decir que se incrementa el presupuesto para la atención social en el pueblo, mientras que las infraestructuras que hay no se usan".

El PSOE de Alaró ha exigido una solución inmediata que dé salida a las necesidades sociales del pueblo y que se pongan en marcha los recursos sociales inactivos. "Cada plaza vacía es una oportunidad perdida para la dignidad de nuestra gente mayor", ha señalado Vidal.