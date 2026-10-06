El PSOE asegura que el Govern quiere ampliar los amarres en la costa de Menorca

Archivo - La diputada del PSOE Maria Pilar Carbonero en una imagen de archivo - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

MENORCA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE Pilar Carbonero ha asegurado este martes durante el pleno del Parlament que el Govern balear pretende ampliar los amarres en la costa de Menorca, además de restar competencias al Consell de Menorca.

Carbonero ha solicitado al conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, que retire la enmienda 38 y respete las competencias del Consell de Menorca, así como los límites establecidos por la Ley de Reserva de Biosfera.

Por su parte, Lafuente ha destacado que el proyecto de ley de ordenación, protección y gestión integral del litoral de Baleares se encuentra en tramitación parlamentaria y ha indicado que "es un texto fundamental, que establece los instrumentos de ordenación del litoral y las competencias".

En este sentido, ha subrayado que su filosofía "es buscar el equilibrio entre el uso social del litoral y su protección". También ha indicado que la normativa protege también el patrimonio histórico como las 'casetas de vorera', los muelles, los varaderos y las edificaciones históricas situadas en la costa.

Sin embargo, la diputada socialista ha criticado la "incoherencia" del PP en su discurso sobre los límites y ha puesto el foco en la enmienda 38 que, según ha dicho, "elimina la frase que especifica que no se pueden ampliar los amarres y los fondeos fuera de los puertos de manera que donde la ley dice que 'no se permitirá', el Govern rectifica por 'se podrá'".

"¿Cómo puede decir que protege el litoral si quiere convertir las calas en puertos?", ha cuestionado la diputada socialista.

Según Carbonero, esta modificación supone un nuevo ataque a las competencias del Consell. "Primero quitan competencias a la administración insular y ahora quitan los límites. ¿Con qué objetivo? ¿Con el de aumentar los amarres en las calas? ¿A quién beneficia este cambio?", ha preguntado.