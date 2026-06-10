PSOE asegura que Sant Antoni no permite descargar en su web el certificado de residente desde hace dos años

EIVISSA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha denunciado públicamente este miércoles que el Ayuntamiento de Sant Antoni sigue sin ofrecer la posibilidad de obtener el certificado de residente a través de la web municipal.

Según ha explicado la formación, el servicio dejó de funcionar tras el ciberataque que afectó a sistemas municipales en enero de 2024.

Los socialistas han señalado que se trata de un trámite "imprescindible" para acceder a los descuentos en los desplazamientos entre islas y la península. "Sant Antoni sigue siendo el único municipio de Eivissa que no facilita la obtención telemática del certificado", han señalado.

Según el PSOE, esta situación "es una muestra más del abandono de las necesidades de la ciudadanía por parte del equipo de gobierno".

También ha criticado que mientras el alcalde del municipio, Marcos Serra, dedique "esfuerzos y recursos a anunciar continuamente fiestas" cuando "mantiene sin resolver durante demasiado tiempo un servicio esencial".

El PSOE de Sant Antoni ha exigido a Serra que informe sobre los motivos por los cuales el servicio sigue inoperativo y sobre las actuaciones realizadas durante este tiempo para restablecer la emisión telemática del certificado.