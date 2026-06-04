PSOE y Avançam critican que el PP de Alaior vote en contra de un nuevo geriátrico

MENORCA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Avançam y PSOE han expresado este jueves su "profunda indignación" después de que el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alaior votara en contra de la moción presentada para reclamar la incorporación de un nuevo geriátrico y la ampliación de la residencia de Es Ramal al Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2026-2030 del Govern.

La propuesta, que fue debatida el pasado martes en sesión plenaria, tenía como objetivo defender "una necesidad ampliamente compartida por la ciudadanía y por las diferentes fuerzas políticas del municipio", según las formaciones de la oposición. "De hecho, la construcción de un nuevo geriátrico o la ampliación de la actual residencia ha formado parte de los programas electorales de todos los partidos con representación municipal", han añadido.

Según Avançam y PSOE, el voto en contra del PP "representa una grave contradicción con los compromisos adquiridos ante la ciudadanía y supone cerrar la puerta a una infraestructura imprescindible para dar respuesta al envejecimiento de la población y a la falta de plazas residenciales para personas mayores dependientes".

La portavoz de Avançam Alaior, Isa Allès, ha manifestado que el resultado de la votación demuestra que el PP de Alaior "no tiene capacidad de influencia ni voz propia ante las decisiones de su partido en Palma. Han votado en contra de los intereses de los vecinos de Alaior simplemente para no incomodar al Govern".

Allès ha remarcado que se trata de una infraestructura esencial para garantizar una atención digna a las personas mayores y a sus familias. "El municipio lleva demasiados años esperando nuevas plazas residenciales y la respuesta del PP ha sido decir que no. Es una decisión difícil de entender e imposible de justificar ante la ciudadanía", ha añadido.

Por su parte, el portavoz del PSOE Alaior, Toni Mir, ha asegurado que "es incomprensible que el PP vote en contra de una reivindicación que todo el municipio comparte desde hace años". "Con esta decisión han renunciado a defender los intereses de Alaior y han preferido anteponer la disciplina de partido. Lo más preocupante es que, después de años reclamando más plazas geriátricas, ahora sean ellos mismos quienes cierren la puerta a cualquier posibilidad de hacer realidad este proyecto", ha subrayado.

Mir ha añadido que "el mensaje que envía el PP es muy preocupante: cuando el Govern se olvida de Alaior, el equipo de gobierno municipal no planta cara ni reivindica lo que necesita el pueblo. Han perdido una oportunidad de defender una demanda justa, necesaria y compartida por todos".