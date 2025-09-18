El PSOE de Calvià critica que el Ayuntamiento no haya abonado las ayudas al inicio del curso escolar

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calvià ha criticado este jueves que, a pesar de que el curso escolar lleve más de una semana en marcha, el Ayuntamiento -gobernado por PP y Vox- no haya abonado las ayudas a las familias del municipio.

En un comunicado, los socialistas han recordado que, cuando gobernaban en Calvià, "siempre se hacía todo lo posible para que el dinero llegara antes de empezar las clases". Según ha añadido la portavoz en el Ayuntamiento, Nati Francés, "no tiene ningún sentido que con el curso ya iniciado las familias todavía estén esperando estas ayudas".

Además, ha indicado que este año la situación es todavía peor ya que "hay 28.000 euros menos en la partida presupuestaria" en comparación con las ayudas de la pasada legislatura. "Las familias salen perdiendo por partida doble: tarde y con menos recursos", ha insistido.