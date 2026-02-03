El PSOE de Calvià tacha de "escándalo" que un director general figure como contacto en un contrato adjudicado a su madre

Sede del Ayuntamiento de Calvià. - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calvià ha tachado de "escándalo ético" el hecho de que el director general de Comercio del Ayuntamiento, Joan Feliu, figure como contacto en un contrato municipal adjudicado a su madre.

Los socialistas, en un comunicado, han considerado que la información publicada este martes por 'Diario de Mallorca' supone "una quiebra total de la ejemplaridad pública" y ha exigido explicaciones inmediatas al alcalde, Juan Antonio Amengual.

El caso, siempre según el citado medio, gira alrededor del alquiler de un local de Peguera para ubicar una oficina de Servicios Sociales para lo que se abrió un procedimiento público.

La propietaria del único establecimiento que se presentó a la licitación es la madre del director general, quien aparece como contacto en el contrato municipal adjudicado por un departamento que no es el mismo del que Feliu forma parte.

Aunque los hechos puedan encajar dentro de la legalidad administrativa, ha sostenido el partido, resultan "incompatibles con los mínimos estándares de ética pública y responsabilidad institucional que debe garantizar cualquier gobierno municipal".

Los socialistas han advertido que las informaciones publicadas dibujan una situación "políticamente insostenible", dado que presentan a un cargo municipal que "compatibilizaría su función pública con actuaciones vinculadas a intereses privados", lo que genera un conflicto de intereses "que afecta a la credibilidad" del Ayuntamiento de Calvià.

"No estamos ante un hecho menor ni ante un trabajador sin responsabilidad política, sino ante un director general nombrado por el alcalde y considerado una persona de su total confianza, que forma parte del núcleo de gestión del gobierno municipal", ha subrayado el PSOE.

Es por ello que los socialistas han considerado que la responsabilidad "recae directamente" sobre Amengual, quien debería dar explicaciones acerca del caso.

"ES GRAVÍSIMO"

La portavoz del grupo socialista, Nati Fracés, ha criticado unos hechos que ha considerado "gravísimos". "Estamos ante un alto cargo que actúa como gestor administrativo por la mañana y gestor inmobiliario por la tarde, representando intereses privados ante la misma institución que le paga el sueldo. Esto no es ejemplaridad, es una quiebra total", ha afirmado.

Según la información publicada, el director general aparece vinculado al caso con su correo electrónico y su número de teléfono, algo que, a juicio de los socialistas, agrava "todavía más" la dimensión ética del asunto.

"Cuando hablamos de altos cargos, no basta con cumplir. Tienen que ser impecables. Y lo de hoy no lo es. Por eso el alcalde no puede esconderse, tiene que dar la cara y explicar qué está pasando", ha añadido Francés.

Los socialistas han advertido que estarán especialmente atentos a que cualquier actuación municipal relacionada con este asunto se ajuste a las prescripciones técnicas y los requisitos del pliego, "sin interpretaciones ni tratos de favor".

"Vamos a vigilar que el pliego se cumpla al milímetro. En Calvià no puede haber reglas distintas según quién sea el interesado", ha subrayado la portavoz socialista", ha sentenciado la portavoz.