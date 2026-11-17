La candidata del PSOE al Congreso por Eivissa, Milena Herra - PSOE

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE al Congreso por Eivissa, Milena Herra, ha presentado este martes las propuestas de su partido para reforzar la protección de la infancia y la adolescencia ante los riesgos de los entornos digitales.

En concreto, se ha comprometido a aprobar la ley de protección de las personas menores de edad en los entornos digitales el primer año de legislatura.

"Queremos poner en el debate público una cuestión que seguramente otros partidos no tendrán interés en abordar durante esta campaña electoral: la necesaria protección de la infancia en los entornos digitales", ha subrayado.

La socialista ha advertido de que los niños y adolescentes están expuestos a contenidos violentos, pornográficos y racistas que "pueden perjudicar su desarrollo y que no transmiten valores de conviviencia, educación, igualdad e integridad".

Una de las principales medidas que propone el PSOE es establecer los 16 años como la edad mínima para utilizar las redes sociales a través de una herramienta pública y anónima de verificación de la edad.

Igualmente, Herrera ha subrayado que su partido prevé restringir el uso libre de las herramientras de inteligencia artificial, especialmente los asistentes conversacionales, a los menores de 16 años sin consentimiento parental.

También apuestan por obligar a las empresas a detectar conductas de riesgo, como las autolesiones, la dependencia emocional o el acceso a contenidos sexuales.

"Reclamamos responsabilidad penal para los directivos de las plataformas que toleran los delitos en sus servicios. No puede ser que las empresas conozcan los efectivos de los diseños adictivos, permitan la difusión de contenidos ilegales o de odio y continúen obteniendo beneficios sin asumir responsabilidades", ha manifestado.

Entre otras cuestiones, proponen dotar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de las facultades necesarias para hacer cumplir en España el reglamento europeo de servicios digitales y exigir responsabilidades a los directivos de las plataformas que no retiren contenidos ilegales o de odio.

El programa electoral del PSOE incorpora la medida de hacer invisibles por defecto las cuentas y los contenidos de los menores para las personas adultas desconocidas.

El objetivo, ha destacado la formación, es impedir que las cuentas de niños y adolescentes aparezcan en las recomendaciones personalizadas de redes sociales, así como evitar que adultos que no los sigan puedan comentar contenidos.

Finalmente, Herrera ha defendido que España "continue impulsando esta agenda de protección a escala internacional", con el objetivo de establecer una edad mínima de acceso a las redes sociales en la Unión Europea.

"España debe continuar liderando este debate en Europa y en el mundo. No podemos llegar tarde a regular los efectos de la inteligencia artificial sobre nuestros niños y adolescentes, hay que trabajar para que haya una respuesta internacional ante unos riesgos que no entienden de fronteras", ha concluido.