PSOE cree "insuficientes" las explicaciones de Triguero sobre la dimisión de una concejala

EIVISSA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista en el Ayuntamiento de Eivissa ha considerado "insuficientes" las explicaciones del alcalde de la ciudad, Rafa Triguero, sobre la dimisión de la concejala, Anna Ferrer, tras la detención de su marido, y le ha exigido que aclare por qué tardó diez días en actuar.

En un comunicado, el PSOE ha criticado que Triguero hablara este lunes de que Ana Ferrer había dimitido por una decisión personal cuando él mismo y el propio PP ya conocían su voluntad de renunciar al cargo.

"Si Triguero ya sabía que Ana Ferrer quería dejar el cargo y él mismo consideraba conveniente formalizar la renuncia, por qué no se hizo pública antes", ha cuestionado el PSOE.

Los socialistas han afirmado que Triguero no puede limitarse a comunicar la renuncia y dar el caso por cerrado, sino que debe explicar la secuencia de los hechos y las decisiones adoptadas tras conocer la detención del marido de Ferrer.

Según el PSOE, esta "falta de transparencia no es un hecho aislado, sino que responde a una forma de gobernar", y ha asegurado que el alcalde sólo da explicaciones públicas cuando el caso ya se ha difundido.

El PSOE ha considerado "especialmente grave que esta manera de actuar se repita en temas que afectan al propio alcalde y a miembros de su gobierno. Cuando hay dudas, información que no se explica o decisiones que llegan tarde, Triguero no puede pretender que la ciudadanía simplemente pase página".